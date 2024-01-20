Бастрыкин взялся за дело об избиении первоклассника в Тюменской области

21 января 2024 в 15:06 Размер текста - 17 +

В школе Тюменской области третьеклассники сильно избили первоклассника (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Новости "URA.RU" работают! Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту избиения первоклассника несколькими детьми из третьего класса в селе Ярково Тюменской области. При обнаружении информации в ходе мониторинга СМИ выяснилось, что, несмотря на то, что драка происходила возле школы, охранники никак не отреагировали. Об этом сообщили в информационном Центре СК России. «Председателю Следственного комитета будет доложено о ходе проверки по факту избиения школьника в Тюменской области. В средствах массовой информации сообщалось об избиении первоклассника старшими детьми в селе Ярково Тюменской области. Мальчик получил телесные повреждения. Отмечается, что это происходило около образовательного учреждения, однако охранники не отреагировали на происшествие», — написало ведомство в своем telegram-канале. В Ярковском районе Тюменской области несколько третьеклассников сильно избили ученика первого класса. Очевидцы уточняют, что драка произошла возле школы, но охранники никак не отреагировали на ЧП. Причиной избиения могло стать оскорбление со стороны первоклассника в адрес старших ребят.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту избиения первоклассника несколькими детьми из третьего класса в селе Ярково Тюменской области. При обнаружении информации в ходе мониторинга СМИ выяснилось, что, несмотря на то, что драка происходила возле школы, охранники никак не отреагировали. Об этом сообщили в информационном Центре СК России. «Председателю Следственного комитета будет доложено о ходе проверки по факту избиения школьника в Тюменской области. В средствах массовой информации сообщалось об избиении первоклассника старшими детьми в селе Ярково Тюменской области. Мальчик получил телесные повреждения. Отмечается, что это происходило около образовательного учреждения, однако охранники не отреагировали на происшествие», — написало ведомство в своем telegram-канале. В Ярковском районе Тюменской области несколько третьеклассников сильно избили ученика первого класса. Очевидцы уточняют, что драка произошла возле школы, но охранники никак не отреагировали на ЧП. Причиной избиения могло стать оскорбление со стороны первоклассника в адрес старших ребят.