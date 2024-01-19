В Тюменской области школьники избили первоклассника

Конфликт мог произойти из-за оскорбления со стороны первоклассника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ярковском районе Тюменской области несколько третьеклассников сильно избили ученика первого класса. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«В Ярковском районе ребята из третьих классов избили первоклассника, все это зафиксировано на видеокамерах школы. Он получил травму глаза и гематомы на лице», — сообщается в telegram-канале «ЧП Тюмень».

Очевидцы уточняют, что драка произошла возле школы, но охранники никак не отреагировали на ЧП. Причиной избиения могло стать оскорбление со стороны первоклассника в адрес старших ребят.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.