19 января 2024

В Тюменской области школьники избили первоклассника

© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы города. Курган, снег, подростки, дети, школьники, уличная драка
Конфликт мог произойти из-за оскорбления со стороны первоклассника Фото:

В Ярковском районе Тюменской области несколько третьеклассников сильно избили ученика первого класса. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«В Ярковском районе ребята из третьих классов избили первоклассника, все это зафиксировано на видеокамерах школы. Он получил травму глаза и гематомы на лице», — сообщается в telegram-канале «ЧП Тюмень».

Очевидцы уточняют, что драка произошла возле школы, но охранники никак не отреагировали на ЧП. Причиной избиения могло стать оскорбление со стороны первоклассника в адрес старших ребят.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Ярковском районе Тюменской области несколько третьеклассников сильно избили ученика первого класса. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. «В Ярковском районе ребята из третьих классов избили первоклассника, все это зафиксировано на видеокамерах школы. Он получил травму глаза и гематомы на лице», — сообщается в telegram-канале «ЧП Тюмень». Очевидцы уточняют, что драка произошла возле школы, но охранники никак не отреагировали на ЧП. Причиной избиения могло стать оскорбление со стороны первоклассника в адрес старших ребят. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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