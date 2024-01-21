На курганской трассе сгорел автомобиль. Фото

21 января 2024 в 23:12 Размер текста - 17 +

Рядом с Катайском на дороге сгорела легковушка (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Курганской области на трассе недалеко от Катайска 21 января вечером сгорел автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте». «На трассе рядом с поворотом на Катайск сгорел легковой автомобиль. О причинах происшествия ничего не известно», — говорится в сообщении очевидцев. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Курганской области, чтобы выяснить причины происшествия. Ответ ожидается. На трассе у Катайска сгорел легковой автомобиль Фото: группа «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/kataisksiti

В Курганской области на трассе недалеко от Катайска 21 января вечером сгорел автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте». «На трассе рядом с поворотом на Катайск сгорел легковой автомобиль. О причинах происшествия ничего не известно», — говорится в сообщении очевидцев. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Курганской области, чтобы выяснить причины происшествия. Ответ ожидается.