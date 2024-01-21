21 января 2024
20 января 2024

На курганской трассе сгорел автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рядом с Катайском на дороге сгорела легковушка (архивное фото) Фото:

В Курганской области на трассе недалеко от Катайска 21 января вечером сгорел автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте».

«На трассе рядом с поворотом на Катайск сгорел легковой автомобиль. О причинах происшествия ничего не известно», — говорится в сообщении очевидцев.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Курганской области, чтобы выяснить причины происшествия. Ответ ожидается.

На трассе у Катайска сгорел легковой автомобиль
На трассе у Катайска сгорел легковой автомобиль
Фото:

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В Курганской области на трассе недалеко от Катайска 21 января вечером сгорел автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте». «На трассе рядом с поворотом на Катайск сгорел легковой автомобиль. О причинах происшествия ничего не известно», — говорится в сообщении очевидцев. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Курганской области, чтобы выяснить причины происшествия. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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