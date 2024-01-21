Рядом с Катайском на дороге сгорела легковушка (архивное фото)
В Курганской области на трассе недалеко от Катайска 21 января вечером сгорел автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в группе «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте».
«На трассе рядом с поворотом на Катайск сгорел легковой автомобиль. О причинах происшествия ничего не известно», — говорится в сообщении очевидцев.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в УГИБДД МВД России по Курганской области, чтобы выяснить причины происшествия. Ответ ожидается.
На трассе у Катайска сгорел легковой автомобиль
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.