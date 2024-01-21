WSJ: ЕС разработал новый способ финансирования Украины

22 января 2024 в 05:27 Размер текста - 17 +

WSJ узнала о новом плане ЕС по поддержке Киева из-за заявления Шольца об усилении помощи Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз хочет создать новый фонд, из которого странам блока выплатят компенсации за поддержку Украины на сумму более 20 миллиардов евро в обмен на «десятки миллиардов евро» военной помощи, которую они будут оказывать Киеву в течение следующих четырех лет. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на проект плана. «Более 20 миллиардов евро средств ЕС будут возвращены государствам-членам в качестве десятков миллиардов евро военной помощи, которую они предоставляют Украине в течение следующих четырех лет», — говорится в материале. Лидеры ЕС также планируют встретиться в начале февраля, чтобы согласовать экономический пакет для Украины на 50 миллиардов евро. Как пишет газета, идея состоит в том, чтобы использовать эти деньги для компенсации странам за совместные закупки среди нескольких государств-членов военной помощи, такой как боеприпасы, беспилотники и ракеты ПВО для передачи Украине. Такое предложение поступило после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц решил удвоить военную помощь Украине в 2024 году. В 2024 году Германия поддержит Украину военными товарами на сумму в более чем 7 миллиардов. Такое решение принял Шольц после разговора с президентом США Джо Байденом. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что ЕС потратил на Украину столько денег, сколько не получала от объединения ни одна страна. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Евросоюз хочет создать новый фонд, из которого странам блока выплатят компенсации за поддержку Украины на сумму более 20 миллиардов евро в обмен на «десятки миллиардов евро» военной помощи, которую они будут оказывать Киеву в течение следующих четырех лет. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на проект плана. «Более 20 миллиардов евро средств ЕС будут возвращены государствам-членам в качестве десятков миллиардов евро военной помощи, которую они предоставляют Украине в течение следующих четырех лет», — говорится в материале. Лидеры ЕС также планируют встретиться в начале февраля, чтобы согласовать экономический пакет для Украины на 50 миллиардов евро. Как пишет газета, идея состоит в том, чтобы использовать эти деньги для компенсации странам за совместные закупки среди нескольких государств-членов военной помощи, такой как боеприпасы, беспилотники и ракеты ПВО для передачи Украине. Такое предложение поступило после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц решил удвоить военную помощь Украине в 2024 году. В 2024 году Германия поддержит Украину военными товарами на сумму в более чем 7 миллиардов. Такое решение принял Шольц после разговора с президентом США Джо Байденом. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что ЕС потратил на Украину столько денег, сколько не получала от объединения ни одна страна.