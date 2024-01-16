Германия одобрила помощь Украине на 7 млрд евро, посоветовавшись с США

17 января 2024 в 00:35 Размер текста - 17 +

Шольц решил направить деньги Украине после разговора с Байденом Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия в 2024 году выделит Украине свыше 7 миллиардов евро. Это решение принял канцлер ФРГ Олаф Шольц после разговора с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщается на сайте правительства Германии. «В 2024 году Германия поддержит Украину военными товарами на сумму в более чем 7 миллиардов евро», — указано на сайте правительства Германии. Разговор Шольца с Байденом состоялся 16 января, в рамках него стороны приняли решения продолжать оказывать помощь Киеву.

Германия в 2024 году выделит Украине свыше 7 миллиардов евро. Это решение принял канцлер ФРГ Олаф Шольц после разговора с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщается на сайте правительства Германии. «В 2024 году Германия поддержит Украину военными товарами на сумму в более чем 7 миллиардов евро», — указано на сайте правительства Германии. Разговор Шольца с Байденом состоялся 16 января, в рамках него стороны приняли решения продолжать оказывать помощь Киеву.