Германия одобрила помощь Украине на 7 млрд евро, посоветовавшись с США

Шольц решил направить деньги Украине после разговора с Байденом
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Германия в 2024 году выделит Украине свыше 7 миллиардов евро. Это решение принял канцлер ФРГ Олаф Шольц после разговора с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.
«В 2024 году Германия поддержит Украину военными товарами на сумму в более чем 7 миллиардов евро», —
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