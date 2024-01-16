16 января 2024

Германия одобрила помощь Украине на 7 млрд евро, посоветовавшись с США

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
Шольц решил направить деньги Украине после разговора с Байденом Фото:
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Германия в 2024 году выделит Украине свыше 7 миллиардов евро. Это решение принял канцлер ФРГ Олаф Шольц после разговора с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

«В 2024 году Германия поддержит Украину военными товарами на сумму в более чем 7 миллиардов евро», — указано на сайте правительства Германии. Разговор Шольца с Байденом состоялся 16 января, в рамках него стороны приняли решения продолжать оказывать помощь Киеву.

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Германия в 2024 году выделит Украине свыше 7 миллиардов евро. Это решение принял канцлер ФРГ Олаф Шольц после разговора с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщается на сайте правительства Германии. «В 2024 году Германия поддержит Украину военными товарами на сумму в более чем 7 миллиардов евро», — указано на сайте правительства Германии. Разговор Шольца с Байденом состоялся 16 января, в рамках него стороны приняли решения продолжать оказывать помощь Киеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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