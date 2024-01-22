На российской ТЭЦ взорвалась угольная пыль

При взрыве на ТЭЦ пострадал один сотрудник
В Улан-Удэ, на местной Теплоэлектростанции взорвалась угольная пыль. В результате происшествия пострадал один из сотрудников.
«Угольная пыль взорвалась на улан-удэнской ТЭЦ-1. Ударной волной выбило окна», — передает telegram-канал Babr Mash.
Уточняется, что один из сотрудников получил ожоги спины и был доставлен в больницу. Также из-за взрыва мельницы на ТЭЦ, по словам местных жителей, в некоторых квартирах упала температура. Однако в ТГК-14 сообщили, что перебоев в теплоснабжении нет.
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