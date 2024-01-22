На российской ТЭЦ взорвалась угольная пыль

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Клипарт. Челябинск, уголь, огонь, завод, производство
При взрыве на ТЭЦ пострадал один сотрудник Фото:

В Улан-Удэ, на местной Теплоэлектростанции взорвалась угольная пыль. В результате происшествия пострадал один из сотрудников.

«Угольная пыль взорвалась на улан-удэнской ТЭЦ-1. Ударной волной выбило окна», — передает telegram-канал Babr Mash.

Уточняется, что один из сотрудников получил ожоги спины и был доставлен в больницу. Также из-за взрыва мельницы на ТЭЦ, по словам местных жителей, в некоторых квартирах упала температура. Однако в ТГК-14 сообщили, что перебоев в теплоснабжении нет.

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В Улан-Удэ, на местной Теплоэлектростанции взорвалась угольная пыль. В результате происшествия пострадал один из сотрудников. «Угольная пыль взорвалась на улан-удэнской ТЭЦ-1. Ударной волной выбило окна», — передает telegram-канал Babr Mash. Уточняется, что один из сотрудников получил ожоги спины и был доставлен в больницу. Также из-за взрыва мельницы на ТЭЦ, по словам местных жителей, в некоторых квартирах упала температура. Однако в ТГК-14 сообщили, что перебоев в теплоснабжении нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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