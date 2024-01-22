На российской ТЭЦ взорвалась угольная пыль

22 января 2024 в 07:56 Размер текста - 17 +

При взрыве на ТЭЦ пострадал один сотрудник Фото: Кондрат Александров © URA.RU В Улан-Удэ, на местной Теплоэлектростанции взорвалась угольная пыль. В результате происшествия пострадал один из сотрудников. «Угольная пыль взорвалась на улан-удэнской ТЭЦ-1. Ударной волной выбило окна», — передает telegram-канал Babr Mash. Уточняется, что один из сотрудников получил ожоги спины и был доставлен в больницу. Также из-за взрыва мельницы на ТЭЦ, по словам местных жителей, в некоторых квартирах упала температура. Однако в ТГК-14 сообщили, что перебоев в теплоснабжении нет.

В Улан-Удэ, на местной Теплоэлектростанции взорвалась угольная пыль. В результате происшествия пострадал один из сотрудников. «Угольная пыль взорвалась на улан-удэнской ТЭЦ-1. Ударной волной выбило окна», — передает telegram-канал Babr Mash. Уточняется, что один из сотрудников получил ожоги спины и был доставлен в больницу. Также из-за взрыва мельницы на ТЭЦ, по словам местных жителей, в некоторых квартирах упала температура. Однако в ТГК-14 сообщили, что перебоев в теплоснабжении нет.