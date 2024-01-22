Охранникам ночного клуба, избившим челябинцев ногами, вынесли приговор

22 января 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Один из охранников будет отбывать наказание в колонии строгого режима, остальным назначен условный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правобережный райсуд Магнитогорска вынес приговор охранникам ночного клуба «Панорама», избившим посетителя и его жену ногами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Правобережный районный суд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу в отношении троих жителей. Одному из соучастников назначено два года и четыре месяца исправительной колонии строго режима, двоим назначено наказание в виде двух лет условного лишения свободы с испытательным сроком два года и шесть месяцев», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В ходе конфликта мужчину вывели на улицу, где при свидетелях нанесли множество ударов руками и ногами. Челябинца избивали по голове и телу, а в последующем один из виновных ударил его супругу по лицу. Мужчин также обязали выплатить моральную компенсацию на сумму 190 тысяч рублей, 30 тысяч из которых жене потерпевшего. Охранники избили посетителя весной 2023 года. Летом прокуратура утвердила обвинительное заключение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц). На запрос URA.RU в пресс-службу ночного клуба ответа не последовало.

Правобережный райсуд Магнитогорска вынес приговор охранникам ночного клуба «Панорама», избившим посетителя и его жену ногами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Правобережный районный суд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу в отношении троих жителей. Одному из соучастников назначено два года и четыре месяца исправительной колонии строго режима, двоим назначено наказание в виде двух лет условного лишения свободы с испытательным сроком два года и шесть месяцев», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В ходе конфликта мужчину вывели на улицу, где при свидетелях нанесли множество ударов руками и ногами. Челябинца избивали по голове и телу, а в последующем один из виновных ударил его супругу по лицу. Мужчин также обязали выплатить моральную компенсацию на сумму 190 тысяч рублей, 30 тысяч из которых жене потерпевшего. Охранники избили посетителя весной 2023 года. Летом прокуратура утвердила обвинительное заключение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц). На запрос URA.RU в пресс-службу ночного клуба ответа не последовало.