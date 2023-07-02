Охранников ночного клуба в Магнитогорске отправили под суд за избиение посетителя

Троих охранников ночного клуба «Панорама» в Магнитогорске (Челябинская область) отправили под суд за избиение посетителя. Об этом URA.RU сообщили 3 июля в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовном уделу в отношении троих местных жителей. Они обвиняются по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц). Уголовное дело направлено в Правобережный райсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в апреле. В районе четырех часов утра охранники вывели посетителя на улицу и избили его.
URA.RU направило запрос в пресс-службу клуба. На момент публикации ответа не последовало.
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