Охранников ночного клуба в Магнитогорске отправили под суд за избиение посетителя

03 июля 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу Фото: Александр Елизаров © URA.RU Троих охранников ночного клуба «Панорама» в Магнитогорске (Челябинская область) отправили под суд за избиение посетителя. Об этом URA.RU сообщили 3 июля в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовном уделу в отношении троих местных жителей. Они обвиняются по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц). Уголовное дело направлено в Правобережный райсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в апреле. В районе четырех часов утра охранники вывели посетителя на улицу и избили его. URA.RU направило запрос в пресс-службу клуба. На момент публикации ответа не последовало.

Троих охранников ночного клуба «Панорама» в Магнитогорске (Челябинская область) отправили под суд за избиение посетителя. Об этом URA.RU сообщили 3 июля в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовном уделу в отношении троих местных жителей. Они обвиняются по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц). Уголовное дело направлено в Правобережный райсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в апреле. В районе четырех часов утра охранники вывели посетителя на улицу и избили его. URA.RU направило запрос в пресс-службу клуба. На момент публикации ответа не последовало.