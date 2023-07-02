02 июля 2023

Охранников ночного клуба в Магнитогорске отправили под суд за избиение посетителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Арбитражный суд ХМАО. Новое здание. Ханты-Мансийск, приговор, молоток, юстиция, правосудие, судья, суд, право, постановление
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу Фото:

Троих охранников ночного клуба «Панорама» в Магнитогорске (Челябинская область) отправили под суд за избиение посетителя. Об этом URA.RU сообщили 3 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовном уделу в отношении троих местных жителей. Они обвиняются по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц). Уголовное дело направлено в Правобережный райсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в апреле. В районе четырех часов утра охранники вывели посетителя на улицу и избили его.

URA.RU направило запрос в пресс-службу клуба. На момент публикации ответа не последовало.

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Троих охранников ночного клуба «Панорама» в Магнитогорске (Челябинская область) отправили под суд за избиение посетителя. Об этом URA.RU сообщили 3 июля в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовном уделу в отношении троих местных жителей. Они обвиняются по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, группой лиц). Уголовное дело направлено в Правобережный райсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в апреле. В районе четырех часов утра охранники вывели посетителя на улицу и избили его. URA.RU направило запрос в пресс-службу клуба. На момент публикации ответа не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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