Происшествия Погибли двое пассажиров при крушении самолета в Афганистане 22 января 2024 в 13:41 Размер текста - 17 + Тела россиян эвакуируют спецбортом Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту Двое россиян погибли в результате крушения самолета Falcon-10 в Афганистане 21 января. Об этом сообщили в экстренных службах. «Двое российских пассажиров погибли», — передает РИА Новости слова источника. Уточняется, что 23 января спецборт вылетит в Кабул для эвакуации тел. Бизнес-джет Falcon-10 разбился в горах Афганистана 21 января. На борту было шесть человек, а судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из Таиланда в Москву, передает Life . Позже стало известно, что пассажирами были уроженцы Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы. В качестве основной причины крушения рассматривают нехватку топлива, пишет «Ридус». Двое россиян погибли в результате крушения самолета Falcon-10 в Афганистане 21 января. Об этом сообщили в экстренных службах. «Двое российских пассажиров погибли», — передает РИА Новости слова источника. Уточняется, что 23 января спецборт вылетит в Кабул для эвакуации тел. Бизнес-джет Falcon-10 разбился в горах Афганистана 21 января. На борту было шесть человек, а судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из Таиланда в Москву, передает Life. Позже стало известно, что пассажирами были уроженцы Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы. В качестве основной причины крушения рассматривают нехватку топлива, пишет «Ридус». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям