Погибли двое пассажиров при крушении самолета в Афганистане

Двое россиян погибли в результате крушения самолета Falcon-10 в Афганистане 21 января. Об этом сообщили в экстренных службах.
«Двое российских пассажиров погибли», — передает РИА Новости слова источника. Уточняется, что 23 января спецборт вылетит в Кабул для эвакуации тел.
Бизнес-джет Falcon-10 разбился в горах Афганистана 21 января. На борту было шесть человек, а судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из Таиланда в Москву, передает Life. Позже стало известно, что пассажирами были уроженцы Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы. В качестве основной причины крушения рассматривают нехватку топлива, пишет «Ридус».
Двое россиян погибли в результате крушения самолета Falcon-10 в Афганистане 21 января. Об этом сообщили в экстренных службах. «Двое российских пассажиров погибли», — передает РИА Новости слова источника. Уточняется, что 23 января спецборт вылетит в Кабул для эвакуации тел. Бизнес-джет Falcon-10 разбился в горах Афганистана 21 января. На борту было шесть человек, а судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из Таиланда в Москву, передает Life. Позже стало известно, что пассажирами были уроженцы Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы. В качестве основной причины крушения рассматривают нехватку топлива, пишет «Ридус».