Погибли двое пассажиров при крушении самолета в Афганистане

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Тела россиян эвакуируют спецбортом Фото:
новость из сюжета
В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту

Двое россиян погибли в результате крушения самолета Falcon-10 в Афганистане 21 января. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Двое российских пассажиров погибли», — передает РИА Новости слова источника. Уточняется, что 23 января спецборт вылетит в Кабул для эвакуации тел.

Бизнес-джет Falcon-10 разбился в горах Афганистана 21 января. На борту было шесть человек, а судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из Таиланда в Москву, передает Life. Позже стало известно, что пассажирами были уроженцы Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы. В качестве основной причины крушения рассматривают нехватку топлива, пишет «Ридус».

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Двое россиян погибли в результате крушения самолета Falcon-10 в Афганистане 21 января. Об этом сообщили в экстренных службах. «Двое российских пассажиров погибли», — передает РИА Новости слова источника. Уточняется, что 23 января спецборт вылетит в Кабул для эвакуации тел. Бизнес-джет Falcon-10 разбился в горах Афганистана 21 января. На борту было шесть человек, а судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из Таиланда в Москву, передает Life. Позже стало известно, что пассажирами были уроженцы Волгодонска Анна и Анатолий Евсюковы. В качестве основной причины крушения рассматривают нехватку топлива, пишет «Ридус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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