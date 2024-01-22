В ледовом городке Ноябрьска стало небезопасно

Жители Ноябрьска травмируются на горках в ледовом городке Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ледовом городке Ноябрьска (ЯНАО) на горках образовались ямы и бугры, из-за которых жители города получают увечья. Об этом они сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

«В ледяном городке ребенок скатился с горки и ногой ударился об выступ, кататься больше не смогли, ушиб голеностопного сустава. Кто отвечает за безопасность, уберите этот выступ», — написала горожанка в сообществе «Происшествия Ноябрьск».

Жители города переживают за безопасность близких. «Мы тоже катались на этой горке, супруг ударился копчиком об эти бугры», — рассказала Ольга Котельникова. «Я вчера на этой же горке, когда скатилась на плюшке с дочкой, ударилась головой, пришлось даже в больницу обратиться», — поделилась Гульнара Шамрюкова.

В городской администрации сообщили, что работники, которые отвечают за эксплуатацию ледового городка, привели горки в порядок. «К сожалению, не все катаются с горок по правилам. Многие съезжают на снегокатах, что в период небольших морозов приводит к нарушению ледяного покрытия на скатах», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило о просьбе жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) построить снежные горки для детей, вместо ледовых. Однако городская мэрия назвала снежные горки небезопасными, отклонив предложение новоуренгойцев.