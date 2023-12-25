Жители ЯНАО просят власти построить снежные горки для детей

В Новом Уренгое не хватает снежных горок для детей

26 декабря 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Во дворах Нового Уренгоя отсутствуют снежные горки Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) просят мэрию организовать снежные горки во дворах города. Новоуренгойцы сообщают в telegram, что мест для катания детей не хватает. «Появится ли горка в Северной части города? У нас проблема уже не первый год со строительством детских снежных горок. Раньше в каждом районе стояли, а сейчас их делать разучились?», — написал Артем в telegram-канале «Воронов Chat». Горожане поддержали идею мужчины. «В этом году на Оптимистов ни елки, ни горки не планируется? Где детям на новогодних каникулах кататься?», — задалась вопросом Регина. «Никто не просит строить горку в три этажа, детям хватит и небольшой горки. Просто заняться этим не кому или желания нет», — отметил житель города. «Все детство на картонках катались и стоя на ногах. Может проще убрать ватрушки для таких горок, чем сами горки запрещать?», — поделилась Ирина Ковалева. В городском департаменте строительства и ЖКК сообщили, что устройство снежных горок запрещено законом с 2021 года. «Снежные горки небезопасны. Мы устанавливаем стационарные зимние горки, которые имеют сертификаты безопасности. Кроме того, ввиду плотной застройки невозможно поставить деревянную горку в каждый двор», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о просьбе жителей района в Салехарде (ЯНАО) обустроить ледяной каток и поставить елку. Глава окружной столицы заверил, что организует новогоднюю зону в следующем году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) просят мэрию организовать снежные горки во дворах города. Новоуренгойцы сообщают в telegram, что мест для катания детей не хватает. «Появится ли горка в Северной части города? У нас проблема уже не первый год со строительством детских снежных горок. Раньше в каждом районе стояли, а сейчас их делать разучились?», — написал Артем в telegram-канале «Воронов Chat». Горожане поддержали идею мужчины. «В этом году на Оптимистов ни елки, ни горки не планируется? Где детям на новогодних каникулах кататься?», — задалась вопросом Регина. «Никто не просит строить горку в три этажа, детям хватит и небольшой горки. Просто заняться этим не кому или желания нет», — отметил житель города. «Все детство на картонках катались и стоя на ногах. Может проще убрать ватрушки для таких горок, чем сами горки запрещать?», — поделилась Ирина Ковалева. В городском департаменте строительства и ЖКК сообщили, что устройство снежных горок запрещено законом с 2021 года. «Снежные горки небезопасны. Мы устанавливаем стационарные зимние горки, которые имеют сертификаты безопасности. Кроме того, ввиду плотной застройки невозможно поставить деревянную горку в каждый двор», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о просьбе жителей района в Салехарде (ЯНАО) обустроить ледяной каток и поставить елку. Глава окружной столицы заверил, что организует новогоднюю зону в следующем году.