Президент России Владимир Путин пообещал поправить механизм возвращения валютной выручки предприятиями. Об этом он рассказал во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.
«Что касается валютного контроля. Это связано с возвратом выручки, да? Здесь у нас уже приняты определенные решения, если что-то не работает, мы это поправим», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».
Во время мероприятия один из участников обратил внимание президента, что некоторые предприятия сталкиваются с проблемой того, что они получают штраф в 30% за несвоевременное возвращение валютной выручки. Президент пообещал это исправить.
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