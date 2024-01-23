Путин пообещал поправить механизм возвращения валютной выручки

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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
Владимир Путин пообещал отрегулировать механизм возвращения валютной выручки предприятиями Фото:

Президент России Владимир Путин пообещал поправить механизм возвращения валютной выручки предприятиями. Об этом он рассказал во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

«Что касается валютного контроля. Это связано с возвратом выручки, да? Здесь у нас уже приняты определенные решения, если что-то не работает, мы это поправим», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

Во время мероприятия один из участников обратил внимание президента, что некоторые предприятия сталкиваются с проблемой того, что они получают штраф в 30% за несвоевременное возвращение валютной выручки. Президент пообещал это исправить.

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Президент России Владимир Путин пообещал поправить механизм возвращения валютной выручки предприятиями. Об этом он рассказал во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. «Что касается валютного контроля. Это связано с возвратом выручки, да? Здесь у нас уже приняты определенные решения, если что-то не работает, мы это поправим», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Во время мероприятия один из участников обратил внимание президента, что некоторые предприятия сталкиваются с проблемой того, что они получают штраф в 30% за несвоевременное возвращение валютной выручки. Президент пообещал это исправить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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