Путин пообещал поправить механизм возвращения валютной выручки

23 января 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Владимир Путин пообещал отрегулировать механизм возвращения валютной выручки предприятиями Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин пообещал поправить механизм возвращения валютной выручки предприятиями. Об этом он рассказал во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. «Что касается валютного контроля. Это связано с возвратом выручки, да? Здесь у нас уже приняты определенные решения, если что-то не работает, мы это поправим», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Во время мероприятия один из участников обратил внимание президента, что некоторые предприятия сталкиваются с проблемой того, что они получают штраф в 30% за несвоевременное возвращение валютной выручки. Президент пообещал это исправить.

Президент России Владимир Путин пообещал поправить механизм возвращения валютной выручки предприятиями. Об этом он рассказал во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. «Что касается валютного контроля. Это связано с возвратом выручки, да? Здесь у нас уже приняты определенные решения, если что-то не работает, мы это поправим», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Во время мероприятия один из участников обратил внимание президента, что некоторые предприятия сталкиваются с проблемой того, что они получают штраф в 30% за несвоевременное возвращение валютной выручки. Президент пообещал это исправить.