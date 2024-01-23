Лавров ответил на вопрос о поставках иранских беспилотников в Россию

Заявления американских властей о том, что Россия использует на Украине иранские беспилотники, являются ложью. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Нас обвиняют в том, что мы якобы использовали эти беспилотники для нападения на Украину и что есть их обломки, которые это „доказывают“. Это ложь», — заявил Лавров в интервью телеканалу «Си-Би-Эс».
Ранее в США заявляли, что Иран отправляет России военные беспилотники, и просили страну прекратить эти поставки. Однако постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком поставки дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил, что ничего не знает об этом.
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