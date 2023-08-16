FT: США просят Иран перестать «поставлять» России беспилотники

16 августа 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

США заставляют Иран отказаться от поддержки России Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США считают, что Иран «поставляет» России военные беспилотники, и просят страну прекратить продажу. При этом в РФ, в том числе и в Кремле, опровергали заявления о соответствующих поставках. «США подталкивают Иран к прекращению продажи вооруженных беспилотников России. Вашингтон хочет, чтобы Тегеран прекратил „поставки“ в РФ дронов», — пишет газета Financial Times. Журналисты в своих выводах ссылаются на заявления иранских чиновников. При этом сам Иран официально отрицает использование Россией беспилотников на Украине. Москва также опровергала заявления такого характера. Постпред РФ при ООН Василий Небензя называл фейком поставки дронов России со стороны Ирана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил, что ничего не знает об этом.

В США считают, что Иран «поставляет» России военные беспилотники, и просят страну прекратить продажу. При этом в РФ, в том числе и в Кремле, опровергали заявления о соответствующих поставках. «США подталкивают Иран к прекращению продажи вооруженных беспилотников России. Вашингтон хочет, чтобы Тегеран прекратил „поставки“ в РФ дронов», — пишет газета Financial Times. Журналисты в своих выводах ссылаются на заявления иранских чиновников. При этом сам Иран официально отрицает использование Россией беспилотников на Украине. Москва также опровергала заявления такого характера. Постпред РФ при ООН Василий Небензя называл фейком поставки дронов России со стороны Ирана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также говорил, что ничего не знает об этом.