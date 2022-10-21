Россия опровергла обвинения в покупке иранских беспилотников

Небензя назвал фейком заявления о поставках иранских беспилотников в РФ

22 октября 2022 в 01:53 Размер текста - 17 +

Украина и Запад врут о поставках иранских беспилотников в РФ, заявил Василий Небензя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявления о том, что Иран поставил в Россию партию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) являются фейком. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Украина и ее западные покровители пытаются раскрутить еще один фейк о якобы совершенных поставках в Россию иранских БПЛА в нарушении резолюции Совета безопасности ООН», — заявил Василий Небензя. Также он добавил, что Россия отвергает все попытки Запада убедить в этом Секретариат ООН. Ранее сообщалось, что ЕС собирается провести расследование на предмет поставок иранских БПЛА в Россию. РФ пригрозила ООН из-за расследования о поставках иранских дронов-камикадзе. США пообщали ввести санкции против Ирана из-за поставок беспилотников в РФ. В Кремле опровергли использование иранских дронов на Украине. Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основная цель — денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса от геноцида Киева.

Заявления о том, что Иран поставил в Россию партию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) являются фейком. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Украина и ее западные покровители пытаются раскрутить еще один фейк о якобы совершенных поставках в Россию иранских БПЛА в нарушении резолюции Совета безопасности ООН», — заявил Василий Небензя. Также он добавил, что Россия отвергает все попытки Запада убедить в этом Секретариат ООН. Ранее сообщалось, что ЕС собирается провести расследование на предмет поставок иранских БПЛА в Россию. РФ пригрозила ООН из-за расследования о поставках иранских дронов-камикадзе. США пообщали ввести санкции против Ирана из-за поставок беспилотников в РФ. В Кремле опровергли использование иранских дронов на Украине. Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основная цель — денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса от геноцида Киева.