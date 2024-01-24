Челябинцев, организовавших канал незаконной миграции, отправили в колонию. Видео

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Организаторов канала миграции приговорили к двум годам колонии Фото:

Двух челябинцев, организовавших канал незаконной миграции отправили на два года в колонию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, один из них начнет отбывать срок после того, как его ребенку исполнится 14 лет.

«В совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 322.1 УК России („Организация незаконной миграции группой лиц“), признаны виновными двое граждан России. Обоих приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Одному из них дали отсрочку исполнения приговора до достижения ребенком 14-летнего возраста», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Там рассказали, что осужденные действовали в команде. Один искал мигрантов, а второй заключал на номинальных лиц и организации фиктивные трудовые договоры с ними. После эта информация отправлялась в подразделения УВМ ГУ МВД РФ по Челябинской области.

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Двух челябинцев, организовавших канал незаконной миграции отправили на два года в колонию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, один из них начнет отбывать срок после того, как его ребенку исполнится 14 лет. «В совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 322.1 УК России („Организация незаконной миграции группой лиц“), признаны виновными двое граждан России. Обоих приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Одному из них дали отсрочку исполнения приговора до достижения ребенком 14-летнего возраста», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Там рассказали, что осужденные действовали в команде. Один искал мигрантов, а второй заключал на номинальных лиц и организации фиктивные трудовые договоры с ними. После эта информация отправлялась в подразделения УВМ ГУ МВД РФ по Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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