Найдены черные ящики сбитого самолета с пленными ВСУ

Найдены черные ящики сбитого Ил-76 (архивное фото)
новость из сюжетаСамолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области
Были найдены черные ящики сбитого в Белгородской области Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом сообщили в экстренных службах.
«Найдены оба черных ящика», — рассказали в экстренных службах. Сообщение передает telegram-канал РИА Новости.
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