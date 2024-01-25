Найдены черные ящики сбитого самолета с пленными ВСУ

25 января 2024 в 12:34 Размер текста - 17 +

Найдены черные ящики сбитого Ил-76 (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Были найдены черные ящики сбитого в Белгородской области Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом сообщили в экстренных службах. «Найдены оба черных ящика», — рассказали в экстренных службах. Сообщение передает telegram-канал РИА Новости.

Были найдены черные ящики сбитого в Белгородской области Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом сообщили в экстренных службах. «Найдены оба черных ящика», — рассказали в экстренных службах. Сообщение передает telegram-канал РИА Новости.