Найдены черные ящики сбитого самолета с пленными ВСУ

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Авиакатастрофа. Челябинск., черный ящик
Найдены черные ящики сбитого Ил-76 (архивное фото) Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Были найдены черные ящики сбитого в Белгородской области Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Найдены оба черных ящика», — рассказали в экстренных службах. Сообщение передает telegram-канал РИА Новости.

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Были найдены черные ящики сбитого в Белгородской области Ил-76 с украинскими военнопленными. Об этом сообщили в экстренных службах. «Найдены оба черных ящика», — рассказали в экстренных службах. Сообщение передает telegram-канал РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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