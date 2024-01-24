В ХМАО школьный автобус с детьми-инвалидами попал в ДТП

Никто из детей при ДТП не пострадал
В Нягани (ХМАО) школьный автобус коррекционной школы с детьми-инвалидами попал в ДТП. Об этом URA.RU сообщил источник из образовательной сферы города на условиях анонимности.
«Автобус коррекционной школы попал в ДТП. Никто из детей не пострадал. Пришло ждать и регистрировать аварию. Детям-инвалидам пришлось добираться до школы самостоятельно», — сообщил собеседник.
В окружном департаменте образования журналисту URA.RU подтвердили информацию о ДТП. При этом отметили, что с детьми все хорошо. Никто в помощи не нуждается.
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