24 января 2024

В ХМАО школьный автобус с детьми-инвалидами попал в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, зима, рейд, безопасность, полиция, гибдд, дпс
Никто из детей при ДТП не пострадал Фото:

В Нягани (ХМАО) школьный автобус коррекционной школы с детьми-инвалидами попал в ДТП. Об этом URA.RU сообщил источник из образовательной сферы города на условиях анонимности.

«Автобус коррекционной школы попал в ДТП. Никто из детей не пострадал. Пришло ждать и регистрировать аварию. Детям-инвалидам пришлось добираться до школы самостоятельно», — сообщил собеседник.

В окружном департаменте образования журналисту URA.RU подтвердили информацию о ДТП. При этом отметили, что с детьми все хорошо. Никто в помощи не нуждается.

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В Нягани (ХМАО) школьный автобус коррекционной школы с детьми-инвалидами попал в ДТП. Об этом URA.RU сообщил источник из образовательной сферы города на условиях анонимности. «Автобус коррекционной школы попал в ДТП. Никто из детей не пострадал. Пришло ждать и регистрировать аварию. Детям-инвалидам пришлось добираться до школы самостоятельно», — сообщил собеседник. В окружном департаменте образования журналисту URA.RU подтвердили информацию о ДТП. При этом отметили, что с детьми все хорошо. Никто в помощи не нуждается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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