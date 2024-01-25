25 января 2024

Пермяк убил приятеля отверткой, пытаясь защититься

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завод по производству высокотехнологичных противоэпидемических аппаратов. Екатеринбург, инструменты, сборка, электроника, ремонт, шуруповерт, ремонтная мастерская, отвертки
Преступник несколько раз ударил товарища отверткой Фото:

Житель Чусового заколол своего знакомого отверткой. Таким образом он пытался защититься от нападения. Информация об этом размещена в картотеке Чусовского городского суда.

«В августе 2023 года житель Чусового пришел в шалаш к своему знакомому, чтобы выпить. После употребления алкоголя там же в шалаше он уснул, а когда проснулся почувствовал боль в боку. Открыв глаза, мужчина увидел, что рядом с ним на коленях стоит его приятель и хозяин шалаша, который воткнул ему в бок отвертку. Тогда раненый пермяк выхватил у него отвертку и несколько раз ударил своего обидчика. Когда он успокоился, то заметил, что его товарищ скончался от полученных ударов», — говорится в решении суда.

В суде преступник заявил, что не планировал убивать своего друга, лишь хотел защититься. Также он сообщил, что не видел куда бил, поскольку на улице в этот момент были сумерки. После того как мужчина понял, что убил своего знакомого, он позвал из соседнего шалаша женщину и вместе с ней отправился в магазин, где попросил продавца вызвать скорую помощь и полицию. Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве и отправил в колонию строгого режима на 7,5 лет.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Чусового заколол своего знакомого отверткой. Таким образом он пытался защититься от нападения. Информация об этом размещена в картотеке Чусовского городского суда. «В августе 2023 года житель Чусового пришел в шалаш к своему знакомому, чтобы выпить. После употребления алкоголя там же в шалаше он уснул, а когда проснулся почувствовал боль в боку. Открыв глаза, мужчина увидел, что рядом с ним на коленях стоит его приятель и хозяин шалаша, который воткнул ему в бок отвертку. Тогда раненый пермяк выхватил у него отвертку и несколько раз ударил своего обидчика. Когда он успокоился, то заметил, что его товарищ скончался от полученных ударов», — говорится в решении суда. В суде преступник заявил, что не планировал убивать своего друга, лишь хотел защититься. Также он сообщил, что не видел куда бил, поскольку на улице в этот момент были сумерки. После того как мужчина понял, что убил своего знакомого, он позвал из соседнего шалаша женщину и вместе с ней отправился в магазин, где попросил продавца вызвать скорую помощь и полицию. Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве и отправил в колонию строгого режима на 7,5 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...