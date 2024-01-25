Пермяк убил приятеля отверткой, пытаясь защититься

26 января 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Преступник несколько раз ударил товарища отверткой Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Чусового заколол своего знакомого отверткой. Таким образом он пытался защититься от нападения. Информация об этом размещена в картотеке Чусовского городского суда. «В августе 2023 года житель Чусового пришел в шалаш к своему знакомому, чтобы выпить. После употребления алкоголя там же в шалаше он уснул, а когда проснулся почувствовал боль в боку. Открыв глаза, мужчина увидел, что рядом с ним на коленях стоит его приятель и хозяин шалаша, который воткнул ему в бок отвертку. Тогда раненый пермяк выхватил у него отвертку и несколько раз ударил своего обидчика. Когда он успокоился, то заметил, что его товарищ скончался от полученных ударов», — говорится в решении суда. В суде преступник заявил, что не планировал убивать своего друга, лишь хотел защититься. Также он сообщил, что не видел куда бил, поскольку на улице в этот момент были сумерки. После того как мужчина понял, что убил своего знакомого, он позвал из соседнего шалаша женщину и вместе с ней отправился в магазин, где попросил продавца вызвать скорую помощь и полицию. Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве и отправил в колонию строгого режима на 7,5 лет.

Житель Чусового заколол своего знакомого отверткой. Таким образом он пытался защититься от нападения. Информация об этом размещена в картотеке Чусовского городского суда. «В августе 2023 года житель Чусового пришел в шалаш к своему знакомому, чтобы выпить. После употребления алкоголя там же в шалаше он уснул, а когда проснулся почувствовал боль в боку. Открыв глаза, мужчина увидел, что рядом с ним на коленях стоит его приятель и хозяин шалаша, который воткнул ему в бок отвертку. Тогда раненый пермяк выхватил у него отвертку и несколько раз ударил своего обидчика. Когда он успокоился, то заметил, что его товарищ скончался от полученных ударов», — говорится в решении суда. В суде преступник заявил, что не планировал убивать своего друга, лишь хотел защититься. Также он сообщил, что не видел куда бил, поскольку на улице в этот момент были сумерки. После того как мужчина понял, что убил своего знакомого, он позвал из соседнего шалаша женщину и вместе с ней отправился в магазин, где попросил продавца вызвать скорую помощь и полицию. Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве и отправил в колонию строгого режима на 7,5 лет.