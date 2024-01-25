Долгами клиентов закрывшегося пермского банка займутся коллекторы

Коллекторские компании выкупили долги клиентов пермского АО АКБ «Проинвестбанк»

26 января 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

На торгах были реализованы права требования кредиторов «Проинвестбанка» на общую сумму свыше 8,5 млн рублей Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Долги клиентов закрывшегося пермского АО АКБ «Проинвестбанк» выкупили коллекторские организации. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте Федресурса. Согласно размещенной информации, торги проходили на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» с 5 декабря 2023 года по 25 января 2024 года. Всего на продажу были выставлены права требования к физическим лицам на общую сумму свыше 8,5 млн рублей. Победителями торгов признаны ООО «Профессиональная коллекторская организация „Редут“ (Казань), ООО „Профессиональная коллекторская организация ‚Долговой консультант‘ (Санкт-Петербург), а также Вадим Семенов из Челябинска. АКБ «Проинвестбанк» лишился лицензии в 2021 году, а затем был признан банкротом. После этого последовала процедура ликвидации кредитно-финансовой организации с продажей принадлежащего ей имущества. Так, на торги выставили задолженность бывшего председателя правления банка Александра Воронцова, а также десятки объектов недвижимости.

Долги клиентов закрывшегося пермского АО АКБ «Проинвестбанк» выкупили коллекторские организации. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте Федресурса. Согласно размещенной информации, торги проходили на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» с 5 декабря 2023 года по 25 января 2024 года. Всего на продажу были выставлены права требования к физическим лицам на общую сумму свыше 8,5 млн рублей. Победителями торгов признаны ООО «Профессиональная коллекторская организация „Редут“ (Казань), ООО „Профессиональная коллекторская организация ‚Долговой консультант‘ (Санкт-Петербург), а также Вадим Семенов из Челябинска. АКБ «Проинвестбанк» лишился лицензии в 2021 году, а затем был признан банкротом. После этого последовала процедура ликвидации кредитно-финансовой организации с продажей принадлежащего ей имущества. Так, на торги выставили задолженность бывшего председателя правления банка Александра Воронцова, а также десятки объектов недвижимости.