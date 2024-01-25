25 января 2024

Долгами клиентов закрывшегося пермского банка займутся коллекторы

Коллекторские компании выкупили долги клиентов пермского АО АКБ «Проинвестбанк»
© Служба новостей «URA.RU»
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Проинвестбанк, головной офис после отзыва лицензии. Пермь, проинвестбанк
На торгах были реализованы права требования кредиторов «Проинвестбанка» на общую сумму свыше 8,5 млн рублей Фото:

Долги клиентов закрывшегося пермского АО АКБ «Проинвестбанк» выкупили коллекторские организации. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте Федресурса.

Согласно размещенной информации, торги проходили на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» с 5 декабря 2023 года по 25 января 2024 года. Всего на продажу были выставлены права требования к физическим лицам на общую сумму свыше 8,5 млн рублей. Победителями торгов признаны ООО «Профессиональная коллекторская организация „Редут“ (Казань), ООО „Профессиональная коллекторская организация ‚Долговой консультант‘ (Санкт-Петербург), а также Вадим Семенов из Челябинска.

АКБ «Проинвестбанк» лишился лицензии в 2021 году, а затем был признан банкротом. После этого последовала процедура ликвидации кредитно-финансовой организации с продажей принадлежащего ей имущества. Так, на торги выставили задолженность бывшего председателя правления банка Александра Воронцова, а также десятки объектов недвижимости.

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Долги клиентов закрывшегося пермского АО АКБ «Проинвестбанк» выкупили коллекторские организации. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте Федресурса. Согласно размещенной информации, торги проходили на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» с 5 декабря 2023 года по 25 января 2024 года. Всего на продажу были выставлены права требования к физическим лицам на общую сумму свыше 8,5 млн рублей. Победителями торгов признаны ООО «Профессиональная коллекторская организация „Редут“ (Казань), ООО „Профессиональная коллекторская организация ‚Долговой консультант‘ (Санкт-Петербург), а также Вадим Семенов из Челябинска. АКБ «Проинвестбанк» лишился лицензии в 2021 году, а затем был признан банкротом. После этого последовала процедура ликвидации кредитно-финансовой организации с продажей принадлежащего ей имущества. Так, на торги выставили задолженность бывшего председателя правления банка Александра Воронцова, а также десятки объектов недвижимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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