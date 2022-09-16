Долг экс-председателя правления «Проинвестбанка» выставлен на торги в Перми

17 сентября 2022 в 11:12 Размер текста - 17 +

Банк лишился лицензии, а затем был признан банкротом Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Задолженность бывшего председателя правления АКБ «Проинвестбанк» в Перми Александра Воронцова выставлена на торги. Об этом сообщили в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). «На торги выставлен единственный лот — задолженность бывшего председателя правления банка Александра Воронцова на сумму 3 млн 657,54 рубля. Шаг аукциона — 5% от первоначальной стоимости. Торги будут проведены 31 октября текущего года на электронной площадке», — пишет Properm со ссылкой на АСВ. В апреле прошлого года АКБ «Проинвестбанк» лишили лицензии, а затем признали учреждение банкротом. Последовала процедура принудительной ликвидации. Ответственным за ее проведение стала госкорпорация АСВ. Ранее в Перми состоялось собрание кредиторов пермского банка. На встрече был определен состав комитета кредиторов и названы сроки выплат. В сентябре было выставлены на продажу оборудование кредитно-финансовой организации.

Задолженность бывшего председателя правления АКБ «Проинвестбанк» в Перми Александра Воронцова выставлена на торги. Об этом сообщили в госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). «На торги выставлен единственный лот — задолженность бывшего председателя правления банка Александра Воронцова на сумму 3 млн 657,54 рубля. Шаг аукциона — 5% от первоначальной стоимости. Торги будут проведены 31 октября текущего года на электронной площадке», — пишет Properm со ссылкой на АСВ. В апреле прошлого года АКБ «Проинвестбанк» лишили лицензии, а затем признали учреждение банкротом. Последовала процедура принудительной ликвидации. Ответственным за ее проведение стала госкорпорация АСВ. Ранее в Перми состоялось собрание кредиторов пермского банка. На встрече был определен состав комитета кредиторов и названы сроки выплат. В сентябре было выставлены на продажу оборудование кредитно-финансовой организации.