14 мая 2023
13 мая 2023

Сотни земельных участков бывшего пермского банка выставлены на торги

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Заявки на участие в торгах принимаются до середины ноября Фото:

В Пермском крае земельные участки, принадлежащие бывшему Проинвестбанку (АКБ «Проинвестбанк) выставлены на продажу. Объявление о проведение торгов размещено на сайте Федресурса. Организатор торгов — аукционный дом «РАД» (АО «РАД»). Всего к продаже предлагаются 60 лотов с общим количеством участков — 815. Большая часть участков расположена в Ильинском округе.

Самый крупный лот (№ 1) включает в себя 293 участка, которые относятся к Филатовскому сельскому поселению и предназначены для садоводства. Начальная стоимость лота — 30,7 млн рублей. Еще несколько десятков участков земли, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, расположены в Добрянском округе. Заявки на участие в торгах принимаются с 16 мая по 12 ноября, сказано в объявлении.

«Проинвестбанк» лишился лицензии на осуществление банковской деятельности в 2021 году, в отношении него начата процедура принудительной ликвидации. Ликвидатором банка является госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». В 2022 году ликвидатор уже выставлял данное имущество банка на торги.

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В Пермском крае земельные участки, принадлежащие бывшему Проинвестбанку (АКБ «Проинвестбанк) выставлены на продажу. Объявление о проведение торгов размещено на сайте Федресурса. Организатор торгов — аукционный дом «РАД» (АО «РАД»). Всего к продаже предлагаются 60 лотов с общим количеством участков — 815. Большая часть участков расположена в Ильинском округе. Самый крупный лот (№ 1) включает в себя 293 участка, которые относятся к Филатовскому сельскому поселению и предназначены для садоводства. Начальная стоимость лота — 30,7 млн рублей. Еще несколько десятков участков земли, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, расположены в Добрянском округе. Заявки на участие в торгах принимаются с 16 мая по 12 ноября, сказано в объявлении. «Проинвестбанк» лишился лицензии на осуществление банковской деятельности в 2021 году, в отношении него начата процедура принудительной ликвидации. Ликвидатором банка является госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». В 2022 году ликвидатор уже выставлял данное имущество банка на торги.
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