Спортсмен из Кургана Дмитрий Усольцев победил на Чемпионате Азии по воздушно-силовой гимнастике, который проходил в индийском городе Мумбаи с 26 по 28 января. О победе Усольцев рассказал в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«Путевка дома. Чемпионат Азии в Индии», — написал Усольцев. К посту он прикрепил фотографии, где стоит на вершине пьедестала. По данным портала Prospekt45, Усольцев является двукратным чемпионом России по воркауту, победителем международной премии КАРДО и обладателем первого чемпионского пояса в России. В Курганской области он занимает пост главы Федерации воздушно-силовой атлетики Курганской области.
Ранее стало известно, что дзюдоист из Курганской области Данил Лаврентьев победил на международном турнире «Гран-при» в Португалии. Этот турнир являются этапом квалификации на Олимпийские игры в Париже.
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