28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

Курганец Усольцев победил на чемпионате Азии по воздушно-силовой гимнастике. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка Нилетто Niletto в парке Зеленая роща. Екатеринбург, турник, физкультура, спортивная площадка, воркаут
Чемпионат по воздушно-силовой гимнастике проходил в Индии (архивное фото) Фото:

Спортсмен из Кургана Дмитрий Усольцев победил на Чемпионате Азии по воздушно-силовой гимнастике, который проходил в индийском городе Мумбаи с 26 по 28 января. О победе Усольцев рассказал в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Путевка дома. Чемпионат Азии в Индии», — написал Усольцев. К посту он прикрепил фотографии, где стоит на вершине пьедестала. По данным портала Prospekt45, Усольцев является двукратным чемпионом России по воркауту, победителем международной премии КАРДО и обладателем первого чемпионского пояса в России. В Курганской области он занимает пост главы Федерации воздушно-силовой атлетики Курганской области.

Ранее стало известно, что дзюдоист из Курганской области Данил Лаврентьев победил на международном турнире «Гран-при» в Португалии. Этот турнир являются этапом квалификации на Олимпийские игры в Париже.

Дмитрий Усольцев (в кепке) занял первое место в своей категории
Дмитрий Усольцев (в кепке) занял первое место в своей категории
Фото:

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Спортсмен из Кургана Дмитрий Усольцев победил на Чемпионате Азии по воздушно-силовой гимнастике, который проходил в индийском городе Мумбаи с 26 по 28 января. О победе Усольцев рассказал в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Путевка дома. Чемпионат Азии в Индии», — написал Усольцев. К посту он прикрепил фотографии, где стоит на вершине пьедестала. По данным портала Prospekt45, Усольцев является двукратным чемпионом России по воркауту, победителем международной премии КАРДО и обладателем первого чемпионского пояса в России. В Курганской области он занимает пост главы Федерации воздушно-силовой атлетики Курганской области. Ранее стало известно, что дзюдоист из Курганской области Данил Лаврентьев победил на международном турнире «Гран-при» в Португалии. Этот турнир являются этапом квалификации на Олимпийские игры в Париже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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