Курганский спортсмен выиграл турнир в Португалии

Дзюдоист из Курганской области Данил Лаврентьев завоевал золото на международном турнире «Гран-при» в Португалии. Об этом сообщает областное Управление спорта.
«Поздравляем мастера спорта Данила Лаврентьева с победой на международном турнире „Гран-при“, который проходит в Одивелаше (Португалия)! Данил является спортсменом ГБУДО „СШОР №1“ и студентом КУОР», — говорится в сообщении.
В финальной схватке в весовой категории до 73 кг курганский спортсмен победил испанца Сальвадора Касеса Року. Данный турнир являются этапом квалификации на Олимпийские игры в Париже.
Летом прошлого года Лаврентьев выиграл серебро на турнире по дзюдо «Большой шлем». Мероприятие проходило в Монголии.
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