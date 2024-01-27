27 января 2024
26 января 2024

Курганский спортсмен выиграл турнир в Португалии

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Открытие объектов Фестиваля студенческого спорта. Екатеринбург, борьба, прием, дзюдо, единоборства, дзюдоисты
Дзюдоист из Кургана победил на турнире в Португалии (архивное фото) Фото:

Дзюдоист из Курганской области Данил Лаврентьев завоевал золото на международном турнире «Гран-при» в Португалии. Об этом сообщает областное Управление спорта.

«Поздравляем мастера спорта Данила Лаврентьева с победой на международном турнире „Гран-при“, который проходит в Одивелаше (Португалия)! Данил является спортсменом ГБУДО „СШОР №1“ и студентом КУОР», — говорится в сообщении.

В финальной схватке в весовой категории до 73 кг курганский спортсмен победил испанца Сальвадора Касеса Року. Данный турнир являются этапом квалификации на Олимпийские игры в Париже.

Летом прошлого года Лаврентьев выиграл серебро на турнире по дзюдо «Большой шлем». Мероприятие проходило в Монголии.

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Дзюдоист из Курганской области Данил Лаврентьев завоевал золото на международном турнире «Гран-при» в Португалии. Об этом сообщает областное Управление спорта. «Поздравляем мастера спорта Данила Лаврентьева с победой на международном турнире „Гран-при“, который проходит в Одивелаше (Португалия)! Данил является спортсменом ГБУДО „СШОР №1“ и студентом КУОР», — говорится в сообщении. В финальной схватке в весовой категории до 73 кг курганский спортсмен победил испанца Сальвадора Касеса Року. Данный турнир являются этапом квалификации на Олимпийские игры в Париже. Летом прошлого года Лаврентьев выиграл серебро на турнире по дзюдо «Большой шлем». Мероприятие проходило в Монголии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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