«РВ»: в Харьковской области уничтожена нефтебаза. Фото

30 января 2024 в 07:12 Размер текста - 17 +

В Харьковской области горит нефтебаза, передают военкоры Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Харьковской области загорелась нефтебаза, находящаяся в украинском городе Змиев. Кадры публикуют очевидцы в соцсетях. Об этом сообщают военкоры «Русской весны». «Уничтожена нефтебаза в Змиеве Харьковской области», — передают военкоры в своем telegram-канале. Они также приложили к публикации кадры от очевидцев, на которых видно, как здание горит. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается. Накануне Вооруженные силы Украины атаковали нефтезавод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. Они запустили четыре беспилотника, но до намеченной цели долетел только один. Пострадавших нет. Горит нефтебаза в Харьковской области Фото: telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» / https://t.me/RVvoenkor/61212

В Харьковской области загорелась нефтебаза, находящаяся в украинском городе Змиев. Кадры публикуют очевидцы в соцсетях. Об этом сообщают военкоры «Русской весны». «Уничтожена нефтебаза в Змиеве Харьковской области», — передают военкоры в своем telegram-канале. Они также приложили к публикации кадры от очевидцев, на которых видно, как здание горит. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается. Накануне Вооруженные силы Украины атаковали нефтезавод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. Они запустили четыре беспилотника, но до намеченной цели долетел только один. Пострадавших нет.