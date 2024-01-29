29 января 2024

«РВ»: в Харьковской области уничтожена нефтебаза. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Харьковской области горит нефтебаза, передают военкоры Фото:

В Харьковской области загорелась нефтебаза, находящаяся в украинском городе Змиев. Кадры публикуют очевидцы в соцсетях. Об этом сообщают военкоры «Русской весны».

«Уничтожена нефтебаза в Змиеве Харьковской области», — передают военкоры в своем telegram-канале. Они также приложили к публикации кадры от очевидцев, на которых видно, как здание горит.

URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается.

Накануне Вооруженные силы Украины атаковали нефтезавод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. Они запустили четыре беспилотника, но до намеченной цели долетел только один. Пострадавших нет.

Горит нефтебаза в Харьковской области
Горит нефтебаза в Харьковской области
Фото:

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В Харьковской области загорелась нефтебаза, находящаяся в украинском городе Змиев. Кадры публикуют очевидцы в соцсетях. Об этом сообщают военкоры «Русской весны». «Уничтожена нефтебаза в Змиеве Харьковской области», — передают военкоры в своем telegram-канале. Они также приложили к публикации кадры от очевидцев, на которых видно, как здание горит. URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается. Накануне Вооруженные силы Украины атаковали нефтезавод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. Они запустили четыре беспилотника, но до намеченной цели долетел только один. Пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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