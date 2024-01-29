В Харьковской области горит нефтебаза, передают военкоры
В Харьковской области загорелась нефтебаза, находящаяся в украинском городе Змиев. Кадры публикуют очевидцы в соцсетях. Об этом сообщают военкоры «Русской весны».
«Уничтожена нефтебаза в Змиеве Харьковской области», — передают военкоры в своем telegram-канале. Они также приложили к публикации кадры от очевидцев, на которых видно, как здание горит.
URA.RU подало запрос в Минобороны РФ с целью уточнения информации. Ответ ожидается.
Накануне Вооруженные силы Украины атаковали нефтезавод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. Они запустили четыре беспилотника, но до намеченной цели долетел только один. Пострадавших нет.
Горит нефтебаза в Харьковской области
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