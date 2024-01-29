Стало известно, откуда был запущен дрон на НПЗ в Ярославской области

Дрон, атаковавший нефтезавод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле, был запущен с Черниговской области Украины. Об этом сообщает Shot, ссылаясь на свои источники. Отмечается, что всего было запущено четыре беспилотника.
«Четыре БПЛА были запущены с территории Черниговской области Украины», — передают авторы telegram-канала, ссылаясь на свой источник. По его словам, три оставшихся дрона были посажены в лесах. Только один смог достичь намеченной цели.
Беспилотник атаковал «Славнефть» около трех часов назад. Его целью являлся именно завод. В результате происшествия здания завода загорелось, одна огонь был оперативно ликвидирован. В итоге никто не пострадал.
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