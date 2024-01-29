Стало известно, откуда был запущен дрон на НПЗ в Ярославской области

Shot: дрон, атаковавший НПЗ «Славнефть-ЯНОС», запустили с Украины
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Дроны. stock, бпла, беспилотник, бла,  дрон,  stock
Украинский беспилотник запустили с Черниговской области, передает Shot Фото:

Дрон, атаковавший нефтезавод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле, был запущен с Черниговской области Украины. Об этом сообщает Shot, ссылаясь на свои источники. Отмечается, что всего было запущено четыре беспилотника.

«Четыре БПЛА были запущены с территории Черниговской области Украины», — передают авторы telegram-канала, ссылаясь на свой источник. По его словам, три оставшихся дрона были посажены в лесах. Только один смог достичь намеченной цели.

Беспилотник атаковал «Славнефть» около трех часов назад. Его целью являлся именно завод. В результате происшествия здания завода загорелось, одна огонь был оперативно ликвидирован. В итоге никто не пострадал.

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Дрон, атаковавший нефтезавод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле, был запущен с Черниговской области Украины. Об этом сообщает Shot, ссылаясь на свои источники. Отмечается, что всего было запущено четыре беспилотника. «Четыре БПЛА были запущены с территории Черниговской области Украины», — передают авторы telegram-канала, ссылаясь на свой источник. По его словам, три оставшихся дрона были посажены в лесах. Только один смог достичь намеченной цели. Беспилотник атаковал «Славнефть» около трех часов назад. Его целью являлся именно завод. В результате происшествия здания завода загорелось, одна огонь был оперативно ликвидирован. В итоге никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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