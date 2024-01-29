Фрагмент завода НОВАТЭК предложили привезти на ВДНХ в Москву. Видео

30 января 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

Масштаб модели довольно велик — 1:8. Фото: Илья Московец © URA.RU Авторы онлайн-журнала «Энергия+» предложили привезти в столицу России на международную выставку достижений народного хозяйства фрагмент проекта «Арктик СПГ-2», дочернего предприятия НОВАТЭК. Об этой идее «Энергия+» сообщила в своем telegram-канале. Масштаб модели довольно велик — 1:8. «Почему бы не привезти на международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, где сегодня проходит День энергетики, фрагмент завода? Это уменьшенный в восемь раз модуль плавучего предприятия «Арктик СПГ-2», строительством которого занимается компания «НОВАТЭК», — говорится в сообщении «Энергии+». Настоящие модули для первой технологической линии доставили в прошлом году на полуостров Гыдан в ЯНАО, преодолев две тысячи километров через Северный Ледовый океан. Ресурсная база проекта «Арктик СПГ-2» сосредоточена на Утреннем месторождении полуострова.

Авторы онлайн-журнала «Энергия+» предложили привезти в столицу России на международную выставку достижений народного хозяйства фрагмент проекта «Арктик СПГ-2», дочернего предприятия НОВАТЭК. Об этой идее «Энергия+» сообщила в своем telegram-канале. Масштаб модели довольно велик — 1:8. «Почему бы не привезти на международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, где сегодня проходит День энергетики, фрагмент завода? Это уменьшенный в восемь раз модуль плавучего предприятия «Арктик СПГ-2», строительством которого занимается компания «НОВАТЭК», — говорится в сообщении «Энергии+». Настоящие модули для первой технологической линии доставили в прошлом году на полуостров Гыдан в ЯНАО, преодолев две тысячи километров через Северный Ледовый океан. Ресурсная база проекта «Арктик СПГ-2» сосредоточена на Утреннем месторождении полуострова.