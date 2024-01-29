29 января 2024

Фрагмент завода НОВАТЭК предложили привезти на ВДНХ в Москву. Видео

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Завод комплекса сжиженного природного газа "Новатэк". Магнитогорск, газ, новатэк, завод
Масштаб модели довольно велик — 1:8. Фото:

Авторы онлайн-журнала «Энергия+» предложили привезти в столицу России на международную выставку достижений народного хозяйства фрагмент проекта «Арктик СПГ-2», дочернего предприятия НОВАТЭК. Об этой идее «Энергия+» сообщила в своем telegram-канале. Масштаб модели довольно велик — 1:8.

«Почему бы не привезти на международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, где сегодня проходит День энергетики, фрагмент завода? Это уменьшенный в восемь раз модуль плавучего предприятия «Арктик СПГ-2», строительством которого занимается компания «НОВАТЭК», — говорится в сообщении «Энергии+».

Настоящие модули для первой технологической линии доставили в прошлом году на полуостров Гыдан в ЯНАО, преодолев две тысячи километров через Северный Ледовый океан. Ресурсная база проекта «Арктик СПГ-2» сосредоточена на Утреннем месторождении полуострова.

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Авторы онлайн-журнала «Энергия+» предложили привезти в столицу России на международную выставку достижений народного хозяйства фрагмент проекта «Арктик СПГ-2», дочернего предприятия НОВАТЭК. Об этой идее «Энергия+» сообщила в своем telegram-канале. Масштаб модели довольно велик — 1:8. «Почему бы не привезти на международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, где сегодня проходит День энергетики, фрагмент завода? Это уменьшенный в восемь раз модуль плавучего предприятия «Арктик СПГ-2», строительством которого занимается компания «НОВАТЭК», — говорится в сообщении «Энергии+». Настоящие модули для первой технологической линии доставили в прошлом году на полуостров Гыдан в ЯНАО, преодолев две тысячи километров через Северный Ледовый океан. Ресурсная база проекта «Арктик СПГ-2» сосредоточена на Утреннем месторождении полуострова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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