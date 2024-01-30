30 января 2024

Швейцария передала ФРГ танки Leopard 2, которые нельзя будет отдать Киеву

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НАТО. Москва. stock, зима, леопард, нато, танк, Leopard 2,  stock
Танки Leopard не удастся передать ВСУ Фото:

Швейцария отправила в Германию 9 танков Leopard 2, которые нельзя передать ВСУ. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны страны.

«Сегодня первые 9 из 25 основных боевых танков Leopard 2 A4 были переданы производителю Rheinmetall Landsysteme GmbH. Первая поставка состоялась железнодорожным транспортом. К среде, 31 января 2024 года, будут еще две поставки», — говорится в заявлении.

При этом отмечается, что боевые танки не будут переправлены на Украину. Техника может передаваться только партнерам по НАТО или ЕС.

ВСУ не научились обращаться с танками Leopard, поэтому велика вероятность того, что они потеряют их все, пишет Forbes. ВСУ должны были получить порядка 195 легких танков Leopard 1A5, выпущенных в 1980 году.

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Швейцария отправила в Германию 9 танков Leopard 2, которые нельзя передать ВСУ. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны страны. «Сегодня первые 9 из 25 основных боевых танков Leopard 2 A4 были переданы производителю Rheinmetall Landsysteme GmbH. Первая поставка состоялась железнодорожным транспортом. К среде, 31 января 2024 года, будут еще две поставки», — говорится в заявлении. При этом отмечается, что боевые танки не будут переправлены на Украину. Техника может передаваться только партнерам по НАТО или ЕС. ВСУ не научились обращаться с танками Leopard, поэтому велика вероятность того, что они потеряют их все, пишет Forbes. ВСУ должны были получить порядка 195 легких танков Leopard 1A5, выпущенных в 1980 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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