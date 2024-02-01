Депутат Госдумы заподозрил Украину в вампиризме

Депутат Ивлев: подготовка Киева к новому наступлению является вампиризмом
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Выставка военных трофеев в музее ОДО. Екатеринбург, всу, вооруженные силы украины, военный трофей
Ивлев назвал подготовку Киева к новому весеннему наступлению милитаристским вампиризмом Фото:
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Подготовка ВСУ к грядущему наступлению является милитаристским вампиризмом и является продолжением планового уничтожения своих военных. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Киевский режим продолжает планомерно уничтожать своих солдат. Они планируют очередную попытку весной этого года. Этот милитаристский вампиризм надо остановить, и Россия это сделает», — сказал Ивлев РИА Новости. Он считает, что киевский режим напоминает вампиров из фильмов Квентина Тарантино (режиссер был сценаристом картины про вампиров «От заката до рассвета», — прим.ред.), которым нужно все больше крови.

Ранее начальник главного управления украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что ВСУ проведут успешное наступление в 2023 году. Однако оно по итогу оказалось провальным. Позже Буданов заявил, что не будет давать смелых прогнозов по продвижению ВСУ в этом году.

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Подготовка ВСУ к грядущему наступлению является милитаристским вампиризмом и является продолжением планового уничтожения своих военных. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. «Киевский режим продолжает планомерно уничтожать своих солдат. Они планируют очередную попытку весной этого года. Этот милитаристский вампиризм надо остановить, и Россия это сделает», — сказал Ивлев РИА Новости. Он считает, что киевский режим напоминает вампиров из фильмов Квентина Тарантино (режиссер был сценаристом картины про вампиров «От заката до рассвета», — прим.ред.), которым нужно все больше крови. Ранее начальник главного управления украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что ВСУ проведут успешное наступление в 2023 году. Однако оно по итогу оказалось провальным. Позже Буданов заявил, что не будет давать смелых прогнозов по продвижению ВСУ в этом году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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