Подготовка ВСУ к грядущему наступлению является милитаристским вампиризмом и является продолжением планового уничтожения своих военных. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
«Киевский режим продолжает планомерно уничтожать своих солдат. Они планируют очередную попытку весной этого года. Этот милитаристский вампиризм надо остановить, и Россия это сделает», — сказал Ивлев РИА Новости. Он считает, что киевский режим напоминает вампиров из фильмов Квентина Тарантино (режиссер был сценаристом картины про вампиров «От заката до рассвета», — прим.ред.), которым нужно все больше крови.
Ранее начальник главного управления украинской разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что ВСУ проведут успешное наступление в 2023 году. Однако оно по итогу оказалось провальным. Позже Буданов заявил, что не будет давать смелых прогнозов по продвижению ВСУ в этом году.
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