Комиссия Росздравнадзора во время работы в Курганской области проверит БСМП (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Комиссия Росздравнадзора во время работы в Курганской области заедет в больницу скорой медицинской помощи с проверкой. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местным здравоохранением. По словам инсайдера, они проверят аспекты, связанные с вопросами начисления заработной платы в больнице.

«Росздравнадзор проверит жалобы на начисление зарплат в курганской больнице скорой медицинской помощи (БСМП). У новоприбывших врачей в больнице зарплаты выше, чем у тех, кто отработал десятилетия в медучреждении», — отмечает источник. Также, с его слов, зарплаты медперсонала не индексируются уже несколько лет.

Корреспондент URA.RU ранее направлял запрос для уточнения информации по визиту и программе запланированных проверочных мероприятий в пресс-службу Росздравнадзора. Представители ведомства пообещали ознакомиться с ним и дать ответ позже. Связаться с региональным Росздравнадзором не удалось. На звонок никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что после выпуска шоу «За гранью» на телеканале НТВ про трагические случаи при родах в курганском перинатальном центре представители комиссии Росздравнадзора из Москвы проведут проверку регионального департамента здравоохранения. Одна из женщин в программе рассказывала о возможной подмене тела ребенка, который погиб в утробе. При этом власти региона комментировали, что тела выдает морг, а младенец с фамилией, озвученной в программе, не поступал. Ревизоры должны дать оценку решения проблем местными чиновниками.