24 января 2024

Курганцы поехали на НТВ с жалобами на перинатальный центр. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, ребенок, роддом, лечение, здоровье, младенец, медицина, новорожденный, перинатальный центр
Курганский перинатальный центр станет героем программы на НТВ Фото:

Жители Кургана стали героями телепрограммы «За гранью» на федеральном канале НТВ. В новом выпуске женщины расскажут о трагичных случаях родов в местном перинатальном центре. О новом выпуске программы и ее героях корреспонденту URA.RU сообщил читатель.

«Они мечтали стать счастливыми мамами. Но благополучные беременности обернулись родильным кошмаром», — делится с URA.RU читатель.

Со слов одной из участниц телепередачи, в центре не стали спасать ее новорожденного ребенка. У другой женщины ребенок пролежал в реанимации три месяца, а второй умер при родах. Еще одна участница шоу рассказывает, что в перинатальном центре ее новорожденному ребенку провели операцию без ее согласия.

Шоу «За гранью» выходит на телеканале НТВ. Согласно описанию передачи на сайте канала, это остросоциальное ток-шоу о людях, для которых жизнь однажды разделилась на «до» и «после» и теперь находится за гранью общепринятого понимания. Главная цель проекта — помочь героям вернуть их жизнь в нормальное русло.

Ранее URA.RU писало, что из-за смерти ребенка в Перинатальном центре Кургана семья требовала с больниц 18,5 млн рублей. Шадринский суд Курганской области принимал к рассмотрению иск семьи Мешковых к областному перинатальному центру и Шадринской городской больнице.

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Жители Кургана стали героями телепрограммы «За гранью» на федеральном канале НТВ. В новом выпуске женщины расскажут о трагичных случаях родов в местном перинатальном центре. О новом выпуске программы и ее героях корреспонденту URA.RU сообщил читатель. «Они мечтали стать счастливыми мамами. Но благополучные беременности обернулись родильным кошмаром», — делится с URA.RU читатель. Со слов одной из участниц телепередачи, в центре не стали спасать ее новорожденного ребенка. У другой женщины ребенок пролежал в реанимации три месяца, а второй умер при родах. Еще одна участница шоу рассказывает, что в перинатальном центре ее новорожденному ребенку провели операцию без ее согласия. Шоу «За гранью» выходит на телеканале НТВ. Согласно описанию передачи на сайте канала, это остросоциальное ток-шоу о людях, для которых жизнь однажды разделилась на «до» и «после» и теперь находится за гранью общепринятого понимания. Главная цель проекта — помочь героям вернуть их жизнь в нормальное русло. Ранее URA.RU писало, что из-за смерти ребенка в Перинатальном центре Кургана семья требовала с больниц 18,5 млн рублей. Шадринский суд Курганской области принимал к рассмотрению иск семьи Мешковых к областному перинатальному центру и Шадринской городской больнице.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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