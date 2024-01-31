В Курган едет Росздравнадзор, чтобы проверить работу депздрава Фото: Илья Московец © URA.RU

После выпуска шоу «За гранью» на телеканале НТВ про трагические случаи при родах в курганском перинатальном центре представители Росздравнадзора из Москвы проведут проверку регионального департамента здравоохранения. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с системой здравоохранения.

«В Курган едет комиссия Росздравнадзора, чтобы проверить работу нашего депздрава. Ревизоры заинтересовались, насколько обоснованы были жалобы рожениц на смерти младенцев в перинатальном центре», — сообщает источник. С его слов, представители комиссии также проверят, что делали курганские чиновники, чтобы решить данные проблемы.

Корреспондент URA.RU направил запрос для уточнения информации по теме в пресс-службу Росздравнадзора. Представители ведомства пообещали ознакомиться с ним и дать ответ позже.

Ранее URA.RU писало, что курганцы поехали на НТВ с жалобами на перинатальный центр. В новом выпуске программы «За гранью» женщины рассказывали о трагических случаях в центре. Сообщалось, что 25 женщин заявляли, что медики виновны в неблагополучных беременностях и гибели младенцев. Некоторые женщины судятся с медучреждениями. А некоторые попали на НТВ в программу «За гранью». Одна из них рассказала о возможной подмене тела ребенка, который погиб в утробе. При этом власти региона прокомментировали, что тела выдает морг, а младенец с фамилией, озвученной в программе, не поступал.