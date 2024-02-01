Назван идеальный смартфон за 1600 рублей

Технический блогер Надежин показал дешевый смартфон за 1600 рублей

02 февраля 2024 в 08:13 Размер текста - 17 +

ITEL A25 является одним из самых дешевых смартфонов на рынке Фото: Денис Моргунов © URA.RU Технический блогер Алексей Надежин рассказал о китайском смартфоне ITEL A25, который является одним из самых дешевых гаджетов на рынке. Его стоимость составляет 1632 рубля. «В общем, осознавая, что это далеко не идеальный смартфон, эту штуку вполне можно использовать, как резервный смартфон, смартфон „для телеграма“, смартфон для ребенка», — подытожил Алексей Надежин. Его слова передает «Ридус». Среди технических возможностей девайса блогер отметил IPS-матрицу. Данная технология не самая дешевая, которая используется в технике. Такой экран может похвастаться высокой яркостью и насыщенностью цветов. Смартфон работает на версии Android 11-й версии, имеет 4G, съемный аккумулятор 3020 мАч и камеру в пять мегапикселей. На смартфоне работают мессенджеры, магазин приложений и другие нетребовательные приложения. Однако практически любой запуск программ сопровождается задержкой от пяти секунд и более. При этом связь на смартфоне работает стабильно. Ранее стало известно, что россияне все чаще стали переходить на смартфоны Android. В рейтинге у граждан РФ такие модели, как Xiaomi и Realme.

Технический блогер Алексей Надежин рассказал о китайском смартфоне ITEL A25, который является одним из самых дешевых гаджетов на рынке. Его стоимость составляет 1632 рубля. «В общем, осознавая, что это далеко не идеальный смартфон, эту штуку вполне можно использовать, как резервный смартфон, смартфон „для телеграма“, смартфон для ребенка», — подытожил Алексей Надежин. Его слова передает «Ридус». Среди технических возможностей девайса блогер отметил IPS-матрицу. Данная технология не самая дешевая, которая используется в технике. Такой экран может похвастаться высокой яркостью и насыщенностью цветов. Смартфон работает на версии Android 11-й версии, имеет 4G, съемный аккумулятор 3020 мАч и камеру в пять мегапикселей. На смартфоне работают мессенджеры, магазин приложений и другие нетребовательные приложения. Однако практически любой запуск программ сопровождается задержкой от пяти секунд и более. При этом связь на смартфоне работает стабильно. Ранее стало известно, что россияне все чаще стали переходить на смартфоны Android. В рейтинге у граждан РФ такие модели, как Xiaomi и Realme.