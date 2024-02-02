Жена главы Дагестана скончалась после тяжелой болезни

Сергей Меликов потерял жену 2 февраля
Жена главы Республики Дагестан Сергея Меликова Галина умерла после продолжительной болезни. Об этом сообщили в администрации главы региона.
«Галина Меликова скончалась в реанимации после длительной болезни», — заявили в администрации. Информацию передает РИА Новости. Супруга главы Дагестана была военным медиком и лейтенантом медслужбы запаса.
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