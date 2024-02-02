Жена главы Дагестана скончалась после тяжелой болезни

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по туризму. Владивосток, меликов сергей
Сергей Меликов потерял жену 2 февраля Фото:

Жена главы Республики Дагестан Сергея Меликова Галина умерла после продолжительной болезни. Об этом сообщили в администрации главы региона.

«Галина Меликова скончалась в реанимации после длительной болезни», — заявили в администрации. Информацию передает РИА Новости. Супруга главы Дагестана была военным медиком и лейтенантом медслужбы запаса.

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Жена главы Республики Дагестан Сергея Меликова Галина умерла после продолжительной болезни. Об этом сообщили в администрации главы региона. «Галина Меликова скончалась в реанимации после длительной болезни», — заявили в администрации. Информацию передает РИА Новости. Супруга главы Дагестана была военным медиком и лейтенантом медслужбы запаса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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