Украинские танкисты набросились на Запад из-за неподходящих танков

Forbes: танкисты ВСУ заявили, что танки Challenger 2 не подходят для боев с РФ
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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Challenger 2, Челленджер 2,  stock
Украинские танкисты пожаловались на танки Challenger 2 Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ВСУ пожаловались, что британские танки Challenger 2 не подходят для ведения боевых действий в зоне российской спецоперации. Об этом военные рассказали в интервью журналу Forbes.

«Экипаж в интервью объяснил почему [Challenger 2 не подходят для конфликта с РФ]. «Передвижение по пересеченной местности затруднено. <…> Для нашей местности 71-тонный британский танк «тяжелый»», — передает издание слова военных. Также украинские танкисты заявили, что танки из Британии не годятся для быстрых атак.

В СМИ уже не первый раз пишут о негодовании украинских военных из-за техники Запада. Так, американская пресса писала, что боевики ВСУ жалуются, что танки и боевые машины, предоставленные союзниками, часто ломаются, и их нельзя починить на месте, пишет «Царьград».

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Бойцы ВСУ пожаловались, что британские танки Challenger 2 не подходят для ведения боевых действий в зоне российской спецоперации. Об этом военные рассказали в интервью журналу Forbes. «Экипаж в интервью объяснил почему [Challenger 2 не подходят для конфликта с РФ]. «Передвижение по пересеченной местности затруднено. <…> Для нашей местности 71-тонный британский танк «тяжелый»», — передает издание слова военных. Также украинские танкисты заявили, что танки из Британии не годятся для быстрых атак. В СМИ уже не первый раз пишут о негодовании украинских военных из-за техники Запада. Так, американская пресса писала, что боевики ВСУ жалуются, что танки и боевые машины, предоставленные союзниками, часто ломаются, и их нельзя починить на месте, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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