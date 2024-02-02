Бойцы ВСУ пожаловались, что британские танки Challenger 2 не подходят для ведения боевых действий в зоне российской спецоперации. Об этом военные рассказали в интервью журналу Forbes.
«Экипаж в интервью объяснил почему [Challenger 2 не подходят для конфликта с РФ]. «Передвижение по пересеченной местности затруднено. <…> Для нашей местности 71-тонный британский танк «тяжелый»», — передает издание слова военных. Также украинские танкисты заявили, что танки из Британии не годятся для быстрых атак.
В СМИ уже не первый раз пишут о негодовании украинских военных из-за техники Запада. Так, американская пресса писала, что боевики ВСУ жалуются, что танки и боевые машины, предоставленные союзниками, часто ломаются, и их нельзя починить на месте, пишет «Царьград».
Бойцы ВСУ пожаловались, что британские танки Challenger 2 не подходят для ведения боевых действий в зоне российской спецоперации. Об этом военные рассказали в интервью журналу Forbes. «Экипаж в интервью объяснил почему [Challenger 2 не подходят для конфликта с РФ]. «Передвижение по пересеченной местности затруднено. <…> Для нашей местности 71-тонный британский танк «тяжелый»», — передает издание слова военных. Также украинские танкисты заявили, что танки из Британии не годятся для быстрых атак. В СМИ уже не первый раз пишут о негодовании украинских военных из-за техники Запада. Так, американская пресса писала, что боевики ВСУ жалуются, что танки и боевые машины, предоставленные союзниками, часто ломаются, и их нельзя починить на месте, пишет «Царьград».