Yle: на решение CAS о дисквалификации Валиевой могло повлиять еще одно вещество

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На приговор Камиле Валиевой могло повлиять анаболическое средство Фото:

В допинг-пробе российской фигуристки Камиллы Валиевой, помимо триметазидина был обнаружен некий анаболик. Несмотря на то, что это вещество не запрещено антидопинговым агентством, оно могло сказаться на решении о дисквалификации спортсменки, пишет портал Yle.

«[Препараты] могли повлиять на строгость вердикта и косвенно доказать, что фигуристка прибегала к использованию препаратов», — говорится в материале портала Yle. Уточняется, что эти средства пока не запрещены Всемирной антидопинговой комиссией. Тем не менее ВАДА рассматривает вопрос о запрете анаболического вещества, найденного у Валиевой.

Ранее Валиеву отстранили от соревнований на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Также были аннулированы ее результаты с декабря 2021 года.

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В допинг-пробе российской фигуристки Камиллы Валиевой, помимо триметазидина был обнаружен некий анаболик. Несмотря на то, что это вещество не запрещено антидопинговым агентством, оно могло сказаться на решении о дисквалификации спортсменки, пишет портал Yle. «[Препараты] могли повлиять на строгость вердикта и косвенно доказать, что фигуристка прибегала к использованию препаратов», — говорится в материале портала Yle. Уточняется, что эти средства пока не запрещены Всемирной антидопинговой комиссией. Тем не менее ВАДА рассматривает вопрос о запрете анаболического вещества, найденного у Валиевой. Ранее Валиеву отстранили от соревнований на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Также были аннулированы ее результаты с декабря 2021 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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