Развлечения Спорт Yle: на решение CAS о дисквалификации Валиевой могло повлиять еще одно вещество 02 февраля 2024 в 18:17 Размер текста - 17 + На приговор Камиле Валиевой могло повлиять анаболическое средство Фото: EPA/TASS В допинг-пробе российской фигуристки Камиллы Валиевой, помимо триметазидина был обнаружен некий анаболик. Несмотря на то, что это вещество не запрещено антидопинговым агентством, оно могло сказаться на решении о дисквалификации спортсменки, пишет портал Yle. «[Препараты] могли повлиять на строгость вердикта и косвенно доказать, что фигуристка прибегала к использованию препаратов», — говорится в материале портала Yle. Уточняется, что эти средства пока не запрещены Всемирной антидопинговой комиссией. Тем не менее ВАДА рассматривает вопрос о запрете анаболического вещества, найденного у Валиевой. Ранее Валиеву отстранили от соревнований на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Также были аннулированы ее результаты с декабря 2021 года. В допинг-пробе российской фигуристки Камиллы Валиевой, помимо триметазидина был обнаружен некий анаболик. Несмотря на то, что это вещество не запрещено антидопинговым агентством, оно могло сказаться на решении о дисквалификации спортсменки, пишет портал Yle. «[Препараты] могли повлиять на строгость вердикта и косвенно доказать, что фигуристка прибегала к использованию препаратов», — говорится в материале портала Yle. Уточняется, что эти средства пока не запрещены Всемирной антидопинговой комиссией. Тем не менее ВАДА рассматривает вопрос о запрете анаболического вещества, найденного у Валиевой. Ранее Валиеву отстранили от соревнований на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Также были аннулированы ее результаты с декабря 2021 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям