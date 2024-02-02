Yle: на решение CAS о дисквалификации Валиевой могло повлиять еще одно вещество

На приговор Камиле Валиевой могло повлиять анаболическое средствоФото: EPA/TASS
В допинг-пробе российской фигуристки Камиллы Валиевой, помимо триметазидина был обнаружен некий анаболик. Несмотря на то, что это вещество не запрещено антидопинговым агентством, оно могло сказаться на решении о дисквалификации спортсменки, пишет портал Yle.
«[Препараты] могли повлиять на строгость вердикта и косвенно доказать, что фигуристка прибегала к использованию препаратов», — говорится в материале портала Yle. Уточняется, что эти средства пока не запрещены Всемирной антидопинговой комиссией. Тем не менее ВАДА рассматривает вопрос о запрете анаболического вещества, найденного у Валиевой.
Ранее Валиеву отстранили от соревнований на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Также были аннулированы ее результаты с декабря 2021 года.
В допинг-пробе российской фигуристки Камиллы Валиевой, помимо триметазидина был обнаружен некий анаболик. Несмотря на то, что это вещество не запрещено антидопинговым агентством, оно могло сказаться на решении о дисквалификации спортсменки, пишет портал Yle. «[Препараты] могли повлиять на строгость вердикта и косвенно доказать, что фигуристка прибегала к использованию препаратов», — говорится в материале портала Yle. Уточняется, что эти средства пока не запрещены Всемирной антидопинговой комиссией. Тем не менее ВАДА рассматривает вопрос о запрете анаболического вещества, найденного у Валиевой. Ранее Валиеву отстранили от соревнований на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Также были аннулированы ее результаты с декабря 2021 года.