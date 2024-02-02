Происшествия В розыск объявили двоих адвокатов Навального* 02 февраля 2024 в 20:36 Размер текста - 17 + Адвокаты Александр Федулов и Ольга Михайлова разыскиваются по уголовной статье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU МВД России объявило в розыск адвокатов Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Александра Федулова и Ольгу Михайлову. Это следует из баз данных министерства. Сначала в розыск была объявлена Михайлова. Позже в базе появился Федулов, следует из списка МВД. Оба правозащитника разыскиваются по уголовным статьям об участии в экстремистском сообществе. Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. МВД России объявило в розыск адвокатов Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Александра Федулова и Ольгу Михайлову. Это следует из баз данных министерства. Сначала в розыск была объявлена Михайлова. Позже в базе появился Федулов, следует из списка МВД. Оба правозащитника разыскиваются по уголовным статьям об участии в экстремистском сообществе. Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям