В розыск объявили двоих адвокатов Навального*

Адвокаты Александр Федулов и Ольга Михайлова разыскиваются по уголовной статье
МВД России объявило в розыск адвокатов Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Александра Федулова и Ольгу Михайлову. Это следует из баз данных министерства.
Сначала в розыск была объявлена Михайлова. Позже в базе появился Федулов, следует из списка МВД. Оба правозащитника разыскиваются по уголовным статьям об участии в экстремистском сообществе.
Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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