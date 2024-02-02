В розыск объявили двоих адвокатов Навального*

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Заседание правительства области. Курган, мвд, полиция, шеврон мвд, полицейский шеврон
Адвокаты Александр Федулов и Ольга Михайлова разыскиваются по уголовной статье Фото:

МВД России объявило в розыск адвокатов Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Александра Федулова и Ольгу Михайлову. Это следует из баз данных министерства.

Сначала в розыск была объявлена Михайлова. Позже в базе появился Федулов, следует из списка МВД. Оба правозащитника разыскиваются по уголовным статьям об участии в экстремистском сообществе.

Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

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МВД России объявило в розыск адвокатов Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Александра Федулова и Ольгу Михайлову. Это следует из баз данных министерства. Сначала в розыск была объявлена Михайлова. Позже в базе появился Федулов, следует из списка МВД. Оба правозащитника разыскиваются по уголовным статьям об участии в экстремистском сообществе. Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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