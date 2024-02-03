FT: активисты возмутились секретной виллой Абрамовича в Альпах

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Роман Абрамович возмутил австрийских активистов Фото:
новость из сюжета
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В Австрии активисты возмутились виллой в Альпах, купленной российским бизнесменом Романом Абрамовичем в обход санкций Евросоюза. Об этом написали в издании The Financial Times.

«В австрийском городе Зальцкаммергут разразился скандал из-за роскошной виллы, тайно купленной российским бизнесменом и бывшим владельцем футбольного клуба „Челси“ Романом Абрамовичем», — пишет издание. Уточняется, что местных активистов возмутила покупка недвижимости в обход антироссийских ограничений.

В материале отметили, что некоторые оппозиционные политики и активисты в Австрии недовольны тем, кто-то, несмотря на санкции, продолжает покупать недвижимость за рубежом. Поэтому неравнодушные австрийцы пытаются разоблачить и «изгнать» таких граждан из страны.

Россия подверглась санкциям ЕС после начала спецоперации на Украине. Однако Москва научилась обходить ограничения, из-за чего продает нефть по рыночной цене, а на прилавках российских магазинов по-прежнему можно встретить зарубежную продукцию.

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В Австрии активисты возмутились виллой в Альпах, купленной российским бизнесменом Романом Абрамовичем в обход санкций Евросоюза. Об этом написали в издании The Financial Times. «В австрийском городе Зальцкаммергут разразился скандал из-за роскошной виллы, тайно купленной российским бизнесменом и бывшим владельцем футбольного клуба „Челси“ Романом Абрамовичем», — пишет издание. Уточняется, что местных активистов возмутила покупка недвижимости в обход антироссийских ограничений. В материале отметили, что некоторые оппозиционные политики и активисты в Австрии недовольны тем, кто-то, несмотря на санкции, продолжает покупать недвижимость за рубежом. Поэтому неравнодушные австрийцы пытаются разоблачить и «изгнать» таких граждан из страны. Россия подверглась санкциям ЕС после начала спецоперации на Украине. Однако Москва научилась обходить ограничения, из-за чего продает нефть по рыночной цене, а на прилавках российских магазинов по-прежнему можно встретить зарубежную продукцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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