В мире Европа FT: активисты возмутились секретной виллой Абрамовича в Альпах 03 февраля 2024 в 18:35 Размер текста - 17 + Роман Абрамович возмутил австрийских активистов Фото: AP/TASS новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Австрии активисты возмутились виллой в Альпах, купленной российским бизнесменом Романом Абрамовичем в обход санкций Евросоюза. Об этом написали в издании The Financial Times. «В австрийском городе Зальцкаммергут разразился скандал из-за роскошной виллы, тайно купленной российским бизнесменом и бывшим владельцем футбольного клуба „Челси“ Романом Абрамовичем», — пишет издание. Уточняется, что местных активистов возмутила покупка недвижимости в обход антироссийских ограничений. В материале отметили, что некоторые оппозиционные политики и активисты в Австрии недовольны тем, кто-то, несмотря на санкции, продолжает покупать недвижимость за рубежом. Поэтому неравнодушные австрийцы пытаются разоблачить и «изгнать» таких граждан из страны. Россия подверглась санкциям ЕС после начала спецоперации на Украине. Однако Москва научилась обходить ограничения, из-за чего продает нефть по рыночной цене, а на прилавках российских магазинов по-прежнему можно встретить зарубежную продукцию. В Австрии активисты возмутились виллой в Альпах, купленной российским бизнесменом Романом Абрамовичем в обход санкций Евросоюза. Об этом написали в издании The Financial Times. «В австрийском городе Зальцкаммергут разразился скандал из-за роскошной виллы, тайно купленной российским бизнесменом и бывшим владельцем футбольного клуба „Челси“ Романом Абрамовичем», — пишет издание. Уточняется, что местных активистов возмутила покупка недвижимости в обход антироссийских ограничений. В материале отметили, что некоторые оппозиционные политики и активисты в Австрии недовольны тем, кто-то, несмотря на санкции, продолжает покупать недвижимость за рубежом. Поэтому неравнодушные австрийцы пытаются разоблачить и «изгнать» таких граждан из страны. Россия подверглась санкциям ЕС после начала спецоперации на Украине. Однако Москва научилась обходить ограничения, из-за чего продает нефть по рыночной цене, а на прилавках российских магазинов по-прежнему можно встретить зарубежную продукцию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям