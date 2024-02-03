Помощник немецкого депутата, обвиненный в шпионаже в пользу России, покинул пост

В ФРГ обвиненный СМИ в шпионаже на РФ помощник депутата от АдГ уволился

03 февраля 2024 в 19:29 Размер текста - 17 +

Владимир Сергиенко не мог работать из-за развернутой против него кампании в СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Помощник депутата немецкого парламента от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Владимир Сергиенко уволился из-за обвинений СМИ в шпионаже на РФ. Об этом заявил парламентарий Евгений Шмидт. «Владимир Сергиенко вчера проинформировал меня, что прекращает на меня работать», — сообщил Шмидт. Заявление опубликовано в соцсети Facebook* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По его словам, Сергиенко препятствовала работе развернутая против него кампания в немецких СМИ. Шмидт подчеркнул, что в обязанности помощника входила помощь дискриминируемым русскоязычным жителям. Он также добавил, что подал в суд на немецкое издание Bild за ложную информацию. Владимир Сергиенко — автор программы «Еврозона» на радиостанции «Вестях ФМ». Он в беседе с радиостанцией назвал действия СМИ травлей его как правозащитника.

Помощник депутата немецкого парламента от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Владимир Сергиенко уволился из-за обвинений СМИ в шпионаже на РФ. Об этом заявил парламентарий Евгений Шмидт. «Владимир Сергиенко вчера проинформировал меня, что прекращает на меня работать», — сообщил Шмидт. Заявление опубликовано в соцсети Facebook* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По его словам, Сергиенко препятствовала работе развернутая против него кампания в немецких СМИ. Шмидт подчеркнул, что в обязанности помощника входила помощь дискриминируемым русскоязычным жителям. Он также добавил, что подал в суд на немецкое издание Bild за ложную информацию. Владимир Сергиенко — автор программы «Еврозона» на радиостанции «Вестях ФМ». Он в беседе с радиостанцией назвал действия СМИ травлей его как правозащитника.