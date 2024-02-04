Одна из стел на экспозиции форума была посвящена победам Светланы Капаниной Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На международной выставке-форуме «Россия» в Москве в честь пилота из Кургана Светланы Капаниной появилась стела на «Аллее славы». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Российского общества «Знание».

«Состоялось открытие седьмой экспозиции „Аллеи славы“. На этот раз она посвящена победам наших спортсменов в воздушных видах спорта. <…> Стела в честь легендарного пилота Светланы Капаниной появилась на выставке „Россия“», — сообщают в пресс-службе общества «Знание». Отмечается, что Капанина приняла участие в церемонии открытия и лично заложила свою золотую медаль в экспозицию, вместе с другими выдающимися спортсменами.

Также пресс-служба организации опубликовала видео с комментарием летчицы, в котором она поделилась своими эмоциями касательно открытия. «Я горда и счастлива быть здесь на ВДНХ и представлять авиационный спорт. Российская авиация была, есть и всегда будет лучшей в мире. Нам все дается с боем, но дается все. <…> Надеюсь, что многие ребята, увидев награды чемпионов, тоже захотят попробовать свои силы и добьются больших успехов», — передает слова чемпионки Российское общество «Знание».

Капанина работала летчиком-инструктором клуба ДОСААФ в Кургане в 90-х годах прошлого века. Была чемпионом мира по высшему пилотажу, имеет десятки медалей международного уровня. В настоящее время проживает в Москве. В 2015 году она стала почетным гражданином Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что Капанина получила удостоверение доверенного лица кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Сообщалось, что она стала одной из первых людей, кому вручили данное удостоверение.