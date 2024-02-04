04 февраля 2024

Летчица из Кургана стала героем «Аллеи славы» на выставке-форуме «Россия». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Светлана Капанина. Курган, капанина светлана
Одна из стел на экспозиции форума была посвящена победам Светланы Капаниной Фото:

На международной выставке-форуме «Россия» в Москве в честь пилота из Кургана Светланы Капаниной появилась стела на «Аллее славы». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Российского общества «Знание».

«Состоялось открытие седьмой экспозиции „Аллеи славы“. На этот раз она посвящена победам наших спортсменов в воздушных видах спорта. <…> Стела в честь легендарного пилота Светланы Капаниной появилась на выставке „Россия“», — сообщают в пресс-службе общества «Знание». Отмечается, что Капанина приняла участие в церемонии открытия и лично заложила свою золотую медаль в экспозицию, вместе с другими выдающимися спортсменами.

Также пресс-служба организации опубликовала видео с комментарием летчицы, в котором она поделилась своими эмоциями касательно открытия. «Я горда и счастлива быть здесь на ВДНХ и представлять авиационный спорт. Российская авиация была, есть и всегда будет лучшей в мире. Нам все дается с боем, но дается все. <…> Надеюсь, что многие ребята, увидев награды чемпионов, тоже захотят попробовать свои силы и добьются больших успехов», — передает слова чемпионки Российское общество «Знание».

Капанина работала летчиком-инструктором клуба ДОСААФ в Кургане в 90-х годах прошлого века. Была чемпионом мира по высшему пилотажу, имеет десятки медалей международного уровня. В настоящее время проживает в Москве. В 2015 году она стала почетным гражданином Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что Капанина получила удостоверение доверенного лица кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Сообщалось, что она стала одной из первых людей, кому вручили данное удостоверение.

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На международной выставке-форуме «Россия» в Москве в честь пилота из Кургана Светланы Капаниной появилась стела на «Аллее славы». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Российского общества «Знание». «Состоялось открытие седьмой экспозиции „Аллеи славы“. На этот раз она посвящена победам наших спортсменов в воздушных видах спорта. <…> Стела в честь легендарного пилота Светланы Капаниной появилась на выставке „Россия“», — сообщают в пресс-службе общества «Знание». Отмечается, что Капанина приняла участие в церемонии открытия и лично заложила свою золотую медаль в экспозицию, вместе с другими выдающимися спортсменами. Также пресс-служба организации опубликовала видео с комментарием летчицы, в котором она поделилась своими эмоциями касательно открытия. «Я горда и счастлива быть здесь на ВДНХ и представлять авиационный спорт. Российская авиация была, есть и всегда будет лучшей в мире. Нам все дается с боем, но дается все. <…> Надеюсь, что многие ребята, увидев награды чемпионов, тоже захотят попробовать свои силы и добьются больших успехов», — передает слова чемпионки Российское общество «Знание». Капанина работала летчиком-инструктором клуба ДОСААФ в Кургане в 90-х годах прошлого века. Была чемпионом мира по высшему пилотажу, имеет десятки медалей международного уровня. В настоящее время проживает в Москве. В 2015 году она стала почетным гражданином Курганской области. Ранее URA.RU писало, что Капанина получила удостоверение доверенного лица кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Сообщалось, что она стала одной из первых людей, кому вручили данное удостоверение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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