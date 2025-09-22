Кадыров заявил об уничтожении пехоты ВСУ в районе Иванополья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рамзан Кадыров отметил, что операцию по уничтожению пехоты ВСУ провел личный состав 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат»
Рамзан Кадыров отметил, что операцию по уничтожению пехоты ВСУ провел личный состав 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» уничтожили группу пехоты ВСУ на константиновском направлении. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. 

«Разведывательно-огневой комплекс своевременно зафиксировал передвижение укронато, после чего в дело пошел полный набор инструментов: FPV-дроны, орудия Д-30, а также беспилотники 1 194-го мотострелкового полка и центра „Рубикон“. Контроль за процессом обеспечивали привычные Mavic — как свои, так и союзные. Результат скоординированных действий наших бойцов получился предсказуемый», — написал Рамзан Кадыров.

По его данным, операция прошла в районе населенного пункта Иванополье при поддержке разведывательно-огневого комплекса. По словам Кадырова, успех операции обеспечили скоординированные действия личного состава 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» под командованием Зайнди Зингиева. Глава Чечни указал, что в результате работы группы удалось уничтожить пять украинских пехотинцев и их укрытия. Он отметил, что это станет наглядным уроком для ВСУ.

Глава Чеченской Республики ранее сообщил о результативных операциях спецподразделения «Ахмат» на харьковском направлении, в ходе которых были уничтожены украинская военная техника и склад боеприпасов. Рамзан Кадыров также отметил, что российские войска систематически противодействуют попыткам Вооруженных сил Украины усилить свои позиции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» уничтожили группу пехоты ВСУ на константиновском направлении. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.  «Разведывательно-огневой комплекс своевременно зафиксировал передвижение укронато, после чего в дело пошел полный набор инструментов: FPV-дроны, орудия Д-30, а также беспилотники 1 194-го мотострелкового полка и центра „Рубикон“. Контроль за процессом обеспечивали привычные Mavic — как свои, так и союзные. Результат скоординированных действий наших бойцов получился предсказуемый», — написал Рамзан Кадыров. По его данным, операция прошла в районе населенного пункта Иванополье при поддержке разведывательно-огневого комплекса. По словам Кадырова, успех операции обеспечили скоординированные действия личного состава 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» под командованием Зайнди Зингиева. Глава Чечни указал, что в результате работы группы удалось уничтожить пять украинских пехотинцев и их укрытия. Он отметил, что это станет наглядным уроком для ВСУ. Глава Чеченской Республики ранее сообщил о результативных операциях спецподразделения «Ахмат» на харьковском направлении, в ходе которых были уничтожены украинская военная техника и склад боеприпасов. Рамзан Кадыров также отметил, что российские войска систематически противодействуют попыткам Вооруженных сил Украины усилить свои позиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...