Летчица из Кургана Капанина получила удостоверение доверенного лица Путина. Видео

05 января 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Курганская летчица стала доверенным лицом Путина Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Летчица Светлана Капанина, являющаяся почетным гражданином Курганской области, получила удостоверение доверенного лица кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом информирует региональный telegram-канал. «Почетный гражданин Курганской области Светлана Капанина одной из первых получила удостоверение доверенного лица Владимира Путина», — сообщает канал «За Курганами» со ссылкой на избирательный штаб кандидата в президенты. Сопредседатель штаба актер Владимир Машков вручил удостоверения нескольким гражданам, среди которых находилась и бывшая летчица курганского авиаспортклуба. Капанина работала летчиком-инструктором клуба ДОСААФ в Кургане в 90-х годах прошлого века. Была чемпионом мира по высшему пилотажу, имеет десятки медалей международного уровня. В настоящее время живет в Москве. В 2015 году Капанина стала почетным гражданином Курганской области. Помимо прославленной летчицы, доверенными лицами Путина в Кургане также стали несколько граждан. Это директор гимназии №47 Ирина Бобчик и координатор местного штаба Народного фронта Елена Васильева.

Летчица Светлана Капанина, являющаяся почетным гражданином Курганской области, получила удостоверение доверенного лица кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом информирует региональный telegram-канал. «Почетный гражданин Курганской области Светлана Капанина одной из первых получила удостоверение доверенного лица Владимира Путина», — сообщает канал «За Курганами» со ссылкой на избирательный штаб кандидата в президенты. Сопредседатель штаба актер Владимир Машков вручил удостоверения нескольким гражданам, среди которых находилась и бывшая летчица курганского авиаспортклуба. Капанина работала летчиком-инструктором клуба ДОСААФ в Кургане в 90-х годах прошлого века. Была чемпионом мира по высшему пилотажу, имеет десятки медалей международного уровня. В настоящее время живет в Москве. В 2015 году Капанина стала почетным гражданином Курганской области. Помимо прославленной летчицы, доверенными лицами Путина в Кургане также стали несколько граждан. Это директор гимназии №47 Ирина Бобчик и координатор местного штаба Народного фронта Елена Васильева.