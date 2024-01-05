05 января 2024
04 января 2024

Летчица из Кургана Капанина получила удостоверение доверенного лица Путина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Светлана Капанина. Курган, капанина светлана
Курганская летчица стала доверенным лицом Путина Фото:

Летчица Светлана Капанина, являющаяся почетным гражданином Курганской области, получила удостоверение доверенного лица кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом информирует региональный telegram-канал.

«Почетный гражданин Курганской области Светлана Капанина одной из первых получила удостоверение доверенного лица Владимира Путина», — сообщает канал «За Курганами» со ссылкой на избирательный штаб кандидата в президенты. Сопредседатель штаба актер Владимир Машков вручил удостоверения нескольким гражданам, среди которых находилась и бывшая летчица курганского авиаспортклуба.

Капанина работала летчиком-инструктором клуба ДОСААФ в Кургане в 90-х годах прошлого века. Была чемпионом мира по высшему пилотажу, имеет десятки медалей международного уровня. В настоящее время живет в Москве. В 2015 году Капанина стала почетным гражданином Курганской области.

Помимо прославленной летчицы, доверенными лицами Путина в Кургане также стали несколько граждан. Это директор гимназии №47 Ирина Бобчик и координатор местного штаба Народного фронта Елена Васильева.

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Летчица Светлана Капанина, являющаяся почетным гражданином Курганской области, получила удостоверение доверенного лица кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом информирует региональный telegram-канал. «Почетный гражданин Курганской области Светлана Капанина одной из первых получила удостоверение доверенного лица Владимира Путина», — сообщает канал «За Курганами» со ссылкой на избирательный штаб кандидата в президенты. Сопредседатель штаба актер Владимир Машков вручил удостоверения нескольким гражданам, среди которых находилась и бывшая летчица курганского авиаспортклуба. Капанина работала летчиком-инструктором клуба ДОСААФ в Кургане в 90-х годах прошлого века. Была чемпионом мира по высшему пилотажу, имеет десятки медалей международного уровня. В настоящее время живет в Москве. В 2015 году Капанина стала почетным гражданином Курганской области. Помимо прославленной летчицы, доверенными лицами Путина в Кургане также стали несколько граждан. Это директор гимназии №47 Ирина Бобчик и координатор местного штаба Народного фронта Елена Васильева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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