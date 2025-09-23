Франция официально признала Палестину государством

Свое заявление Макрон сделал в ходе конференции в Нью-Йорке
Свое заявление Макрон сделал в ходе конференции в Нью-Йорке

Франция признает государственность Палестины. Соответствующее заявление сделал глава страны Эммануэль Макрон.

«Я заявляю о признании сегодня Францией Государства Палестина», — сказал Макрон. Об этом он заявил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где проходит конференция по палестинскому вопросу

Франция рассчитывает на конструктивный диалог в рамках ООН и партнерство со странами региона для достижения устойчивого мира. Ранее Палестину признала Португалия.

Ранее признание Палестины в качестве независимого государства уже подтвердили Канада, Австралия и Великобритания. Эти решения были приняты на фоне продолжающегося конфликта в секторе Газа и направлены на поддержку мирного урегулирования и реализации принципа создания двух государств.

