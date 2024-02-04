04 февраля 2024

Рейсы из Сочи в Тюмень задерживаются больше чем на пять часов

© Служба новостей «URA.RU»
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, аэропорт, ожидание, багаж, сумки, пассажиры, задержка рейса
Желающие прилететь из Сочи в Тюмень сделают это на пять часов позже Фото:

Рейсы авиакомпаний «ЮТэйр» и «Ямал» из Сочи в Тюмень задерживаются: какие-то на четыре часа, а какие-то более чем на пять. Такие данные приводятся на онлайн-табло аэропорта Рощино. Вовремя в областную столицу не прибудут четыре самолета.

«Рейс ЮТ 4886 Сочи — Тюмень, авиакомпании „ЮТэйр“, 5 февраля. Прилет по расписанию: 15:55, расчетное время: 20:50. Рейс ЮТ 514, по расписанию: 16:10, расчетное: 21:20», — следует из данных с сайта аэропорта.

Задерживаются и рейсы по этому же направлению, выполняемые авиакомпанией «Ямал». Они также должны были прилететь в 15:55 и 16:10, но сделают это, по расчетам, одновременно с Utair. В пресс-службы перевозчиков направлены письменные запросы.

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Рейсы авиакомпаний «ЮТэйр» и «Ямал» из Сочи в Тюмень задерживаются: какие-то на четыре часа, а какие-то более чем на пять. Такие данные приводятся на онлайн-табло аэропорта Рощино. Вовремя в областную столицу не прибудут четыре самолета. «Рейс ЮТ 4886 Сочи — Тюмень, авиакомпании „ЮТэйр“, 5 февраля. Прилет по расписанию: 15:55, расчетное время: 20:50. Рейс ЮТ 514, по расписанию: 16:10, расчетное: 21:20», — следует из данных с сайта аэропорта. Задерживаются и рейсы по этому же направлению, выполняемые авиакомпанией «Ямал». Они также должны были прилететь в 15:55 и 16:10, но сделают это, по расчетам, одновременно с Utair. В пресс-службы перевозчиков направлены письменные запросы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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