Рейсы из Сочи в Тюмень задерживаются больше чем на пять часов

05 февраля 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Желающие прилететь из Сочи в Тюмень сделают это на пять часов позже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рейсы авиакомпаний «ЮТэйр» и «Ямал» из Сочи в Тюмень задерживаются: какие-то на четыре часа, а какие-то более чем на пять. Такие данные приводятся на онлайн-табло аэропорта Рощино. Вовремя в областную столицу не прибудут четыре самолета. «Рейс ЮТ 4886 Сочи — Тюмень, авиакомпании „ЮТэйр“, 5 февраля. Прилет по расписанию: 15:55, расчетное время: 20:50. Рейс ЮТ 514, по расписанию: 16:10, расчетное: 21:20», — следует из данных с сайта аэропорта. Задерживаются и рейсы по этому же направлению, выполняемые авиакомпанией «Ямал». Они также должны были прилететь в 15:55 и 16:10, но сделают это, по расчетам, одновременно с Utair. В пресс-службы перевозчиков направлены письменные запросы.

Рейсы авиакомпаний «ЮТэйр» и «Ямал» из Сочи в Тюмень задерживаются: какие-то на четыре часа, а какие-то более чем на пять. Такие данные приводятся на онлайн-табло аэропорта Рощино. Вовремя в областную столицу не прибудут четыре самолета. «Рейс ЮТ 4886 Сочи — Тюмень, авиакомпании „ЮТэйр“, 5 февраля. Прилет по расписанию: 15:55, расчетное время: 20:50. Рейс ЮТ 514, по расписанию: 16:10, расчетное: 21:20», — следует из данных с сайта аэропорта. Задерживаются и рейсы по этому же направлению, выполняемые авиакомпанией «Ямал». Они также должны были прилететь в 15:55 и 16:10, но сделают это, по расчетам, одновременно с Utair. В пресс-службы перевозчиков направлены письменные запросы.