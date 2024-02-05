Карл III отложит свои обязанности из-за рака: заявления Букингемского дворца

06 февраля 2024 в 02:31 Размер текста - 17 +

Король приступил к лечению рака, сообщили в Букингемском дворце Фото: ANDY RAIN/EPA Король Великобритании Карл III спустя полтора года после вступления на престол вынужден отложить свои публичные обязанности из-за онкологии. О заболевании стало известно 5 февраля. Главные заявления Букингемского дворца — в материале URA.RU. История болезни Карла III Карла III госпитализировали 26 января для лечения простаты в частную лондонскую больницу. Тогда во дворце заявили, что подобное лечение он проходит ежегодно. Спустя несколько дней стало известно, что король перенес операцию по удалению увеличенной простаты в Лондонской клинике и остается в больнице. Во дворце заявили, что в период восстановления он будет доступен для государственных вопросов. После выписки Карл планировал заниматься правительственными бумагами. Заявления Букингемского дворца 5 февраля представители королевской семьи сообщили, что диагностические тесты выявили форму рака, а сам король приступил к регулярному лечению, во время которого врачи посоветовали ему отложить выполнение общественных обязанностей. В течение этого периода Карл будет заниматься государственными делами и официальной документацией. Во дворце подчеркивают, что онкологию выявили как раз в то время, когда обследовали увеличение простаты, но онкологическое заболевание никак с этим не связано. Монарх, узнав о болезни, в срочном порядке вернулся в Лондон из своей резиденции в Сандрингеме, чтобы немедленно начать лечение. Приближенные ко дворцу рассказывают, что Чарльз настроен позитивно и надеется как можно скорее вернуться к королевским делам. Также он благодарен врачам за быстрое вмешательство, ставшее возможным после недавней процедуры в больнице. По словам представителей дворца, Карл III решил не умалчивать о своем диагнозе, чтобы избежать лишних слухов, а также с надеждой на то, что это поможет обществу лучше понимать всех тех, кто страдает от рака. Уточняется, что король рассказал об онкологии своим сыновьям Уильяму и Гарри, которые в ближайшее время планируют его посетить. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Король Великобритании Карл III спустя полтора года после вступления на престол вынужден отложить свои публичные обязанности из-за онкологии. О заболевании стало известно 5 февраля. Главные заявления Букингемского дворца — в материале URA.RU. Карла III госпитализировали 26 января для лечения простаты в частную лондонскую больницу. Тогда во дворце заявили, что подобное лечение он проходит ежегодно. Спустя несколько дней стало известно, что король перенес операцию по удалению увеличенной простаты в Лондонской клинике и остается в больнице. Во дворце заявили, что в период восстановления он будет доступен для государственных вопросов. После выписки Карл планировал заниматься правительственными бумагами. 5 февраля представители королевской семьи сообщили, что диагностические тесты выявили форму рака, а сам король приступил к регулярному лечению, во время которого врачи посоветовали ему отложить выполнение общественных обязанностей. В течение этого периода Карл будет заниматься государственными делами и официальной документацией. Во дворце подчеркивают, что онкологию выявили как раз в то время, когда обследовали увеличение простаты, но онкологическое заболевание никак с этим не связано. Монарх, узнав о болезни, в срочном порядке вернулся в Лондон из своей резиденции в Сандрингеме, чтобы немедленно начать лечение. Приближенные ко дворцу рассказывают, что Чарльз настроен позитивно и надеется как можно скорее вернуться к королевским делам. Также он благодарен врачам за быстрое вмешательство, ставшее возможным после недавней процедуры в больнице. По словам представителей дворца, Карл III решил не умалчивать о своем диагнозе, чтобы избежать лишних слухов, а также с надеждой на то, что это поможет обществу лучше понимать всех тех, кто страдает от рака. Уточняется, что король рассказал об онкологии своим сыновьям Уильяму и Гарри, которые в ближайшее время планируют его посетить.