Пермский разработчик авиадвигателей получил миллиардную прибыль

Пермское АО «ОДК-Авиадвигатель» получило 1,1 млрд чистой прибыли

06 февраля 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Прибыль пермского разработчика авиадвигателей увеличилась в два раза Фото: Георгий Бергал © URA.RU Пермское акционерное общество «ОДК-Авиадвигатель» опубликовало финансовую отчетность за 2023 год. Из документа следует, что чистая прибыль предприятия за соответствующий период составила более 1,1 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2022 годом более чем в два раза. «Акционерное общество „ОДК-Авиадвигатель“, Пермский край. Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев 2023 года. Выручка — 23,1 млрд рублей, чистая прибыль — 1,17 млрд рублей», — сообщается в документе на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Годом ранее выручка предприятия составляла 20,7 млрд рублей, а чистая прибыль — 431 млн рублей. В документе уточняется, что выручка предприятия от реализации газотурбинных электростанций в 2023 году составила 3,7 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 1,78 млрд рублей. При этом выручка от реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок снизилась на 465 млн рублей, составив 14,7 млрд рублей. Пермское АО «ОДК-Авиадвигатель» является разработчиком двигателей семейства ПС-90 для самолетов Ил-76/78, Ил-96 и Ту-204. Также предприятие разработало авиадвигатель ПД-14 для перспективного самолета МС-21.

Пермское акционерное общество «ОДК-Авиадвигатель» опубликовало финансовую отчетность за 2023 год. Из документа следует, что чистая прибыль предприятия за соответствующий период составила более 1,1 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2022 годом более чем в два раза. «Акционерное общество „ОДК-Авиадвигатель“, Пермский край. Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев 2023 года. Выручка — 23,1 млрд рублей, чистая прибыль — 1,17 млрд рублей», — сообщается в документе на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Годом ранее выручка предприятия составляла 20,7 млрд рублей, а чистая прибыль — 431 млн рублей. В документе уточняется, что выручка предприятия от реализации газотурбинных электростанций в 2023 году составила 3,7 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 1,78 млрд рублей. При этом выручка от реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок снизилась на 465 млн рублей, составив 14,7 млрд рублей. Пермское АО «ОДК-Авиадвигатель» является разработчиком двигателей семейства ПС-90 для самолетов Ил-76/78, Ил-96 и Ту-204. Также предприятие разработало авиадвигатель ПД-14 для перспективного самолета МС-21.