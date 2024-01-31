Путин объяснил, почему новейший пермский двигатель ПД-14 для самолетов лучше импортных

Путин: пермский авиадвигатель ПД-14 получился эффективным и надежным

01 февраля 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Двигатель ПД-14 получился лучше некоторых зарубежных аналогов (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU Новейший авиадвигатель ПД-14 для гражданских судов, производство которого налажено в Перми, получился эффективным и надежным. Об этом на встрече со своими доверенными лицами заявил один из кандидатов в президенты РФ Владимир Путин. Он также отметил, что авиадвигатель превзошел по своим параметрам многие зарубежные аналоги. «Двигатель, который мы сделали для самолетов российского производства МС-21 и ряда других, 30 лет не выпускали — в Советском Союзе начали и закончили в 80-х годах, и все, финиш. И вот, сделали, причем на современной [производственной] базе, современные, мощные, хорошие, эффективные, надежные — лучше, чем определенные образцы на мировом рынке», — подчеркнул Путин. Он также отметил, что локализация двигателестроения для самолетов в России составила 90%. В октябре 2023 года Путин посетил с рабочим визитом Пермь, где встретился с генеральным конструктором АО «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым. На встрече речь шла о производстве двигателей ПД-14 и ПД-35. По словам Иноземцева, предприятие выпустило восемь авиадвигателей ПД-14, план на 2024 год — 12 двигателей.

Новейший авиадвигатель ПД-14 для гражданских судов, производство которого налажено в Перми, получился эффективным и надежным. Об этом на встрече со своими доверенными лицами заявил один из кандидатов в президенты РФ Владимир Путин. Он также отметил, что авиадвигатель превзошел по своим параметрам многие зарубежные аналоги. «Двигатель, который мы сделали для самолетов российского производства МС-21 и ряда других, 30 лет не выпускали — в Советском Союзе начали и закончили в 80-х годах, и все, финиш. И вот, сделали, причем на современной [производственной] базе, современные, мощные, хорошие, эффективные, надежные — лучше, чем определенные образцы на мировом рынке», — подчеркнул Путин. Он также отметил, что локализация двигателестроения для самолетов в России составила 90%. В октябре 2023 года Путин посетил с рабочим визитом Пермь, где встретился с генеральным конструктором АО «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым. На встрече речь шла о производстве двигателей ПД-14 и ПД-35. По словам Иноземцева, предприятие выпустило восемь авиадвигателей ПД-14, план на 2024 год — 12 двигателей.