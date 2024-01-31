31 января 2024

Путин объяснил, почему новейший пермский двигатель ПД-14 для самолетов лучше импортных

Путин: пермский авиадвигатель ПД-14 получился эффективным и надежным
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин посетил Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова. Казань, пилот, турбина, авиация, двигатель самолета
Двигатель ПД-14 получился лучше некоторых зарубежных аналогов (архивное фото) Фото:

Новейший авиадвигатель ПД-14 для гражданских судов, производство которого налажено в Перми, получился эффективным и надежным. Об этом на встрече со своими доверенными лицами заявил один из кандидатов в президенты РФ Владимир Путин. Он также отметил, что авиадвигатель превзошел по своим параметрам многие зарубежные аналоги.

«Двигатель, который мы сделали для самолетов российского производства МС-21 и ряда других, 30 лет не выпускали — в Советском Союзе начали и закончили в 80-х годах, и все, финиш. И вот, сделали, причем на современной [производственной] базе, современные, мощные, хорошие, эффективные, надежные — лучше, чем определенные образцы на мировом рынке», — подчеркнул Путин. Он также отметил, что локализация двигателестроения для самолетов в России составила 90%.

В октябре 2023 года Путин посетил с рабочим визитом Пермь, где встретился с генеральным конструктором АО «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым. На встрече речь шла о производстве двигателей ПД-14 и ПД-35. По словам Иноземцева, предприятие выпустило восемь авиадвигателей ПД-14, план на 2024 год — 12 двигателей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новейший авиадвигатель ПД-14 для гражданских судов, производство которого налажено в Перми, получился эффективным и надежным. Об этом на встрече со своими доверенными лицами заявил один из кандидатов в президенты РФ Владимир Путин. Он также отметил, что авиадвигатель превзошел по своим параметрам многие зарубежные аналоги. «Двигатель, который мы сделали для самолетов российского производства МС-21 и ряда других, 30 лет не выпускали — в Советском Союзе начали и закончили в 80-х годах, и все, финиш. И вот, сделали, причем на современной [производственной] базе, современные, мощные, хорошие, эффективные, надежные — лучше, чем определенные образцы на мировом рынке», — подчеркнул Путин. Он также отметил, что локализация двигателестроения для самолетов в России составила 90%. В октябре 2023 года Путин посетил с рабочим визитом Пермь, где встретился с генеральным конструктором АО «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым. На встрече речь шла о производстве двигателей ПД-14 и ПД-35. По словам Иноземцева, предприятие выпустило восемь авиадвигателей ПД-14, план на 2024 год — 12 двигателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...