В Копейске (Челябинская область) вандалы вскрыли и раскурочили порядка десяти автомобилей на парковке по улице Республиканской. Об этом жители города 6 февраля сообщают в городских пабликах в соцсетях.
«Копейчане сообщают, что только на Республиканской, 2, побито в районе десяти машин. А сколько всего в этом районе? Что происходит и кому это выгодно?» — задаются вопросом местные жители в паблике «Подслушано Копейск».
Они добавляют, что вандалы не просто бьют стекла, но и переворачивают все внутри автомобилей. Местные жители подчеркивают, что каких-либо ценных вещей, которые могли бы привлечь злоумышленников, в машинах не хранят.
В пресс-службе полиции Копейска факт подтвердили. Пресс-секретарь городского отдела МВД Екатерина Зенчукова сообщила URA.RU, что факт противоправного деяния зарегистрирован, обстоятельства случившегося выясняются. Сотрудниками полиции проводится работа по установлению лиц, причастных к данному инциденту, опрашиваются возможные свидетели и очевидцы.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.