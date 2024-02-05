05 февраля 2024

В Копейске вандалы разбили стекла у десяти машин на стоянке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вандалы орудовали ночью на парковке по улице Республиканской Фото:

В Копейске (Челябинская область) вандалы вскрыли и раскурочили порядка десяти автомобилей на парковке по улице Республиканской. Об этом жители города 6 февраля сообщают в городских пабликах в соцсетях.

«Копейчане сообщают, что только на Республиканской, 2, побито в районе десяти машин. А сколько всего в этом районе? Что происходит и кому это выгодно?» — задаются вопросом местные жители в паблике «Подслушано Копейск».

Они добавляют, что вандалы не просто бьют стекла, но и переворачивают все внутри автомобилей. Местные жители подчеркивают, что каких-либо ценных вещей, которые могли бы привлечь злоумышленников, в машинах не хранят.

В пресс-службе полиции Копейска факт подтвердили. Пресс-секретарь городского отдела МВД Екатерина Зенчукова сообщила URA.RU, что факт противоправного деяния зарегистрирован, обстоятельства случившегося выясняются. Сотрудниками полиции проводится работа по установлению лиц, причастных к данному инциденту, опрашиваются возможные свидетели и очевидцы.

Вандалы бьют стекла и переворачивают вверх дном все внутри машин
Вандалы бьют стекла и переворачивают вверх дном все внутри машин
Фото:

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В Копейске (Челябинская область) вандалы вскрыли и раскурочили порядка десяти автомобилей на парковке по улице Республиканской. Об этом жители города 6 февраля сообщают в городских пабликах в соцсетях. «Копейчане сообщают, что только на Республиканской, 2, побито в районе десяти машин. А сколько всего в этом районе? Что происходит и кому это выгодно?» — задаются вопросом местные жители в паблике «Подслушано Копейск». Они добавляют, что вандалы не просто бьют стекла, но и переворачивают все внутри автомобилей. Местные жители подчеркивают, что каких-либо ценных вещей, которые могли бы привлечь злоумышленников, в машинах не хранят. В пресс-службе полиции Копейска факт подтвердили. Пресс-секретарь городского отдела МВД Екатерина Зенчукова сообщила URA.RU, что факт противоправного деяния зарегистрирован, обстоятельства случившегося выясняются. Сотрудниками полиции проводится работа по установлению лиц, причастных к данному инциденту, опрашиваются возможные свидетели и очевидцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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