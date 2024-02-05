В Копейске вандалы разбили стекла у десяти машин на стоянке. Фото

06 февраля 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Вандалы орудовали ночью на парковке по улице Республиканской Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Копейске (Челябинская область) вандалы вскрыли и раскурочили порядка десяти автомобилей на парковке по улице Республиканской. Об этом жители города 6 февраля сообщают в городских пабликах в соцсетях. «Копейчане сообщают, что только на Республиканской, 2, побито в районе десяти машин. А сколько всего в этом районе? Что происходит и кому это выгодно?» — задаются вопросом местные жители в паблике «Подслушано Копейск». Они добавляют, что вандалы не просто бьют стекла, но и переворачивают все внутри автомобилей. Местные жители подчеркивают, что каких-либо ценных вещей, которые могли бы привлечь злоумышленников, в машинах не хранят. В пресс-службе полиции Копейска факт подтвердили. Пресс-секретарь городского отдела МВД Екатерина Зенчукова сообщила URA.RU, что факт противоправного деяния зарегистрирован, обстоятельства случившегося выясняются. Сотрудниками полиции проводится работа по установлению лиц, причастных к данному инциденту, опрашиваются возможные свидетели и очевидцы. Вандалы бьют стекла и переворачивают вверх дном все внутри машин Фото: сообщество «Подслушано Копейск» во «Вконтакте»

В Копейске (Челябинская область) вандалы вскрыли и раскурочили порядка десяти автомобилей на парковке по улице Республиканской. Об этом жители города 6 февраля сообщают в городских пабликах в соцсетях. «Копейчане сообщают, что только на Республиканской, 2, побито в районе десяти машин. А сколько всего в этом районе? Что происходит и кому это выгодно?» — задаются вопросом местные жители в паблике «Подслушано Копейск». Они добавляют, что вандалы не просто бьют стекла, но и переворачивают все внутри автомобилей. Местные жители подчеркивают, что каких-либо ценных вещей, которые могли бы привлечь злоумышленников, в машинах не хранят. В пресс-службе полиции Копейска факт подтвердили. Пресс-секретарь городского отдела МВД Екатерина Зенчукова сообщила URA.RU, что факт противоправного деяния зарегистрирован, обстоятельства случившегося выясняются. Сотрудниками полиции проводится работа по установлению лиц, причастных к данному инциденту, опрашиваются возможные свидетели и очевидцы.