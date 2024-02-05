Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поздравил жителей региона с 81-летием Курганской области, заявив, что их ждет прекрасное будущее. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства.
«Вера в родной регион, умение увидеть и раскрыть его потенциал — это ваша заслуга. Не сомневаюсь: Курганскую область ждет прекрасное будущее. Желаю вам новых побед, достижения намеченных целей, крепкого здоровья и большого счастья», — заявил Якушев.
Курганская область была образована 6 февраля 1943 года. Жителей региона с праздником уже поздравили губернатора Курганской области Вадим Шумков, сенатор Сергей Муратов и председатель облдумы Дмитрий Фролов.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.