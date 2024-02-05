05 февраля 2024

Полпред Якушев описал будущее Курганской области. Видео

Полпред Якушев: Курганскую область ждет прекрасное будущее
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Якушев Владимир. Курган, якушев владимир
Полпред Владимир Якушев поздравил курганцев с днем рождения региона Фото:

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поздравил жителей региона с 81-летием Курганской области, заявив, что их ждет прекрасное будущее. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства.

«Вера в родной регион, умение увидеть и раскрыть его потенциал — это ваша заслуга. Не сомневаюсь: Курганскую область ждет прекрасное будущее. Желаю вам новых побед, достижения намеченных целей, крепкого здоровья и большого счастья», — заявил Якушев.

Курганская область была образована 6 февраля 1943 года. Жителей региона с праздником уже поздравили губернатора Курганской области Вадим Шумков, сенатор Сергей Муратов и председатель облдумы Дмитрий Фролов.

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Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поздравил жителей региона с 81-летием Курганской области, заявив, что их ждет прекрасное будущее. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства. «Вера в родной регион, умение увидеть и раскрыть его потенциал — это ваша заслуга. Не сомневаюсь: Курганскую область ждет прекрасное будущее. Желаю вам новых побед, достижения намеченных целей, крепкого здоровья и большого счастья», — заявил Якушев. Курганская область была образована 6 февраля 1943 года. Жителей региона с праздником уже поздравили губернатора Курганской области Вадим Шумков, сенатор Сергей Муратов и председатель облдумы Дмитрий Фролов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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