Курганские VIP поздравили регион с днем рождения

06 февраля 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

6 февраля Курганской области исполнился 81 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сенатор Сергей Муратов, представляющий Курганскую область в Совете Федерации, и председатель облдумы Дмитрий Фролов поздравили жителей региона с 81-летия области. Об этом они написали в своих аккаунтах. «Я бесконечно люблю свою Родину и я хочу одного — чтобы мои дети, внуки и правнуки точно так же жили в Курганской области и так же любили ее, как и я. Я поздравляю всех с днем рождения нашей Родины. Желаю всем самого главного — Божьей помощи вам во всех ваших делах и Божьего покровительства вашим семьям», — сообщил Муратов в своем telegram-канале. Фролов от имени облдумы поздравил жителей региона с праздником. «Зауралье обеспечивает продовольственную и национальную безопасность Российской Федерации. Мы являемся регионом с развивающимся сельскохозяйственным производством и промышленностью, славимся здравницами, образовательными, духовными и культурными центрами», — отметил спикер в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». По его словам, жителям региона по плечу решение самых сложных задач. Ранее губернатор Вадим Шумков обратился к курганцам в связи с днем рождения области. По его словам, в регионе произошло много позитивных изменений.

Сенатор Сергей Муратов, представляющий Курганскую область в Совете Федерации, и председатель облдумы Дмитрий Фролов поздравили жителей региона с 81-летия области. Об этом они написали в своих аккаунтах. «Я бесконечно люблю свою Родину и я хочу одного — чтобы мои дети, внуки и правнуки точно так же жили в Курганской области и так же любили ее, как и я. Я поздравляю всех с днем рождения нашей Родины. Желаю всем самого главного — Божьей помощи вам во всех ваших делах и Божьего покровительства вашим семьям», — сообщил Муратов в своем telegram-канале. Фролов от имени облдумы поздравил жителей региона с праздником. «Зауралье обеспечивает продовольственную и национальную безопасность Российской Федерации. Мы являемся регионом с развивающимся сельскохозяйственным производством и промышленностью, славимся здравницами, образовательными, духовными и культурными центрами», — отметил спикер в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». По его словам, жителям региона по плечу решение самых сложных задач. Ранее губернатор Вадим Шумков обратился к курганцам в связи с днем рождения области. По его словам, в регионе произошло много позитивных изменений.