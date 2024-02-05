05 февраля 2024

Курганские VIP поздравили регион с днем рождения

© Служба новостей «URA.RU»
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Сугробы. Курган, флаг россии, флаг курганской области, флаг кургана
6 февраля Курганской области исполнился 81 год Фото:

Сенатор Сергей Муратов, представляющий Курганскую область в Совете Федерации, и председатель облдумы Дмитрий Фролов поздравили жителей региона с 81-летия области. Об этом они написали в своих аккаунтах.

«Я бесконечно люблю свою Родину и я хочу одного — чтобы мои дети, внуки и правнуки точно так же жили в Курганской области и так же любили ее, как и я. Я поздравляю всех с днем рождения нашей Родины. Желаю всем самого главного — Божьей помощи вам во всех ваших делах и Божьего покровительства вашим семьям», — сообщил Муратов в своем telegram-канале.

Фролов от имени облдумы поздравил жителей региона с праздником. «Зауралье обеспечивает продовольственную и национальную безопасность Российской Федерации. Мы являемся регионом с развивающимся сельскохозяйственным производством и промышленностью, славимся здравницами, образовательными, духовными и культурными центрами», — отметил спикер в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». По его словам, жителям региона по плечу решение самых сложных задач.

Ранее губернатор Вадим Шумков обратился к курганцам в связи с днем рождения области. По его словам, в регионе произошло много позитивных изменений.

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Сенатор Сергей Муратов, представляющий Курганскую область в Совете Федерации, и председатель облдумы Дмитрий Фролов поздравили жителей региона с 81-летия области. Об этом они написали в своих аккаунтах. «Я бесконечно люблю свою Родину и я хочу одного — чтобы мои дети, внуки и правнуки точно так же жили в Курганской области и так же любили ее, как и я. Я поздравляю всех с днем рождения нашей Родины. Желаю всем самого главного — Божьей помощи вам во всех ваших делах и Божьего покровительства вашим семьям», — сообщил Муратов в своем telegram-канале. Фролов от имени облдумы поздравил жителей региона с праздником. «Зауралье обеспечивает продовольственную и национальную безопасность Российской Федерации. Мы являемся регионом с развивающимся сельскохозяйственным производством и промышленностью, славимся здравницами, образовательными, духовными и культурными центрами», — отметил спикер в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». По его словам, жителям региона по плечу решение самых сложных задач. Ранее губернатор Вадим Шумков обратился к курганцам в связи с днем рождения области. По его словам, в регионе произошло много позитивных изменений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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